Verdict scandaleux du jury d’appel : le Sénégal annonce la guerre sur la CAF

Le verdict du jury d’appel de la Confédération africaine de football, qui a retiré au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc, continue de provoquer une onde de choc à travers le continent et au-delà. Une décision jugée « inédite » et « profondément injuste » par les autorités sénégalaises, qui n’ont pas tardé à monter au créneau.

Dans un communiqué officiel, le gouvernement du Sénégal a exprimé sa « vive consternation » face à ce qu’il considère comme une atteinte grave aux fondements mêmes de l’éthique sportive. « Cette décision heurte de front les principes cardinaux que sont l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain », souligne le document. Pour les autorités, il s’agit ni plus ni moins d’une remise en cause d’un résultat acquis de manière régulière lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

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Le ton est ferme et sans équivoque : Dakar rejette « toute tentative de dépossession injustifiée » et dénonce une « lecture manifestement erronée du règlement », allant jusqu’à qualifier la décision de « grossièrement illégale ». Au-delà de la contestation, le gouvernement sénégalais réclame « l’ouverture d’une enquête internationale indépendante, évoquant des soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes du football africain ». Une démarche qui témoigne de la gravité de la crise actuelle.

Les actions juridiques prévues

Dans cette optique, le Sénégal a d’ores et déjà annoncé qu’il usera de tous les recours possibles pour faire valoir ses droits. Une bataille juridique qui pourrait rapidement prendre une dimension internationale, avec un possible recours devant le Tribunal arbitral du sport. L’objectif est clair : rétablir le résultat du terrain et préserver l’intégrité du sport.

Dans le même communiqué, les autorités sénégalaises ont également exprimé leur solidarité envers les supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents ayant émaillé la finale. Le gouvernement assure suivre de près ce dossier afin d’obtenir une issue favorable dans les meilleurs délais.

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Réactions de la fédération sénégalaise de football

De son côté, la Fédération sénégalaise de football est montée au front dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a dénoncé une « décision inique, sans précédent et inacceptable », estimant qu’elle porte un coup dur à la crédibilité du football africain. La FSF a confirmé son intention de saisir rapidement le TAS de Lausanne pour contester officiellement ce verdict.

Alors que la tension reste vive, cette affaire ne semble être qu’à ses débuts. Entre bataille juridique, pressions politiques et indignation populaire, le dossier promet de connaître de nombreux rebondissements dans les semaines à venir. Une chose est certaine : cette crise majeure pourrait durablement marquer l’histoire du football africain.

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