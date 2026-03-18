Verdict scandaleux du Jury d’appel au profit du Maroc : le Sénégal défie la CAF !

Un véritable séisme a secoué le football africain hier soir. Le Jury d’appel de la Confédération africaine de football a pris une décision aussi inattendue que controversée : retirer le titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc. Une annonce qui a provoqué une onde de choc sur tout le continent et au-delà.

Au cœur de cette affaire, les événements ayant marqué la finale. Les Lions de la Teranga avaient brièvement quitté la pelouse en signe de protestation avant de reprendre le match. Un geste lourd de conséquences, puisque le Jury d’appel s’est appuyé sur l’article 84 du règlement de la CAN pour déclarer le Sénégal forfait, infligeant une défaite sur tapis vert (0-3). Une décision radicale, rendue deux mois après la fin du tournoi, qui suscite incompréhension et indignation.

Attribuer un trophée sur décision administrative longtemps après le coup de sifflet final relève de l’inédit dans l’histoire du football. Pour de nombreux observateurs, il s’agit d’un précédent extrêmement dangereux qui fragilise encore davantage la crédibilité de l’instance dirigeante du football africain. La CAF, déjà critiquée par le passé pour sa gestion de certaines compétitions, voit son image une nouvelle fois sérieusement écornée.

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Réactions du Sénégal

La réaction du Sénégal ne s’est pas fait attendre. Dans la foulée, la Fédération sénégalaise de football a publié une vidéo des célébrations populaires ayant suivi le sacre, comme pour rappeler que le titre a été gagné sur le terrain. Mais au-delà du symbole, le ton est rapidement monté. Le président de la FSF, Augustin Senghor, n’a pas mâché ses mots : il dénonce une décision injuste et affirme que le Sénégal n’a aucune intention de restituer le trophée. « Ils ont osé se substituer à l’arbitre de la finale… Le Sénégal gardera son trophée quoi qu’il arrive », a-t-il lancé avec fermeté.

Du côté des joueurs, la mobilisation est tout aussi forte. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté, s’est illustré par des messages particulièrement virulents sur les réseaux sociaux. Déjà auteur d’un message célébrant « pour l’éternité » le titre africain, il a récidivé avec une publication accompagnée d’une photo du trophée et d’un message sans équivoque : « Venez les chercher ! ». Dans un autre post, il insiste : « Ce n’est pas de l’intelligence artificielle, c’est la réalité », preuve de l’incompréhension et de la colère qui animent le vestiaire sénégalais.

De son côté, la star sénégalaise Sadio Mané a posté une photo de lui soulevant le trophée à Rabat, accompagnée d’une légende cinglante : « Le monde connaît les vrais champions ».

Un bras de fer juridique à prévoir

Désormais, le bras de fer est engagé. La Fédération sénégalaise dispose de dix jours pour saisir le Tribunal arbitral du sport et contester cette décision. Une nouvelle bataille juridique s’annonce, avec des répercussions qui pourraient dépasser le cadre africain.

Quoi qu’il advienne, cette affaire restera comme l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire de la CAN. Entre décision tardive, tensions politiques et indignation générale, le football africain traverse une zone de turbulences dont il pourrait mettre du temps à se relever.

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