Verdict du recours Algérie-Cameroun : le ministère des sports réagit

Alors que la fédération Algérienne de football a été déboutée par la Fifa dans l’affaire du match Algérie-Cameroun, le ministre de la jeunesse et des sports Abderrezak Sebgag affirme que la première instance du football national ne va pas lâcher prise. Il indique qu’elle que c’est son droit le plus absolu d’aller loin dans cette affaire, en saisissant toutes les instances compétentes.

Après avoir introduit un recours à la Fifa le lendemain du match retour des barrages Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars derniers au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour dénoncer l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama, la fédération Algérienne de football a également porté plainte à la commission d’arbitrage de la Fifa, présidée par l’ancien célèbre arbitre Italien Pierluigi Collina pour le même motif. Mais elle a reçu une réponse défavorable de la part de l’instance internationale.

Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrezak Sebgag réagit à propos de la décision de la Fifa qui a débouté la FAF. Il affirme que cette dernière ira loin dans l’affaire en question, conformément aux statuts de la Fifa.

«On compte aller loin dans cette affaire»

En effet, et dans une déclaration accordée aux médias cet après-midi, le ministre de la jeunesse et des sports dira : «La fédération Algérienne de football a été destinataire d’une correspondance de la Fifa qui lui a informé de sa décision à propos de la plainte introduite concernant le match Algérie-Cameroun. On compte aller loin dans cette affaire car c’est notre droit le plus absolu de saisir toutes les instances compétentes, conformément aux statuts de la Fifa ».

Abderrezak Sebgag a également commenté la dernière désillusion de la sélection nationale, qui a été éliminée de la prochaine coupe du monde au Qatar après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun «Si on s’est éliminés de la prochaine coupe du monde, c’est en raison de plusieurs facteurs qui étaient défavorables à la sélection nationale Algérienne. Il y a des facteurs internes et d’autres externes qui nous dépassent», a déclaré le ministre, sans pour autant donner plus de détails.

Reste à savoir maintenant quelle sera la prochaine procédure de la FAF, quand on sait qu’elle ne pourra pas faire un appel au TAS de Lausanne car il s’agit d’une décision de la commission d’arbitrage et seules les décisions prises par la commission de discipline et la commission de recours peuvent faire l’objet d’un appel devant la structure Suisse, conformément à l’article 48 du code de discipline de la Fifa.