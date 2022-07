Verdict confirmé contre la chanteuse de Rai fugitive, Cheba Kheira

En fin de semaine dernière, la chambre criminelle de la Cour d’Oran a décidé de confirmer le verdict en appel à l’encontre de la chanteuse « Rai », l’accusée fugitive connue sous le nom de Cheba Kheira, qui a été condamnée à un an de prison pour les accusations portées contre elle, escroquerie et atteinte à la liberté des personnes et menaces. Cette dernière avait comparu devant le tribunal de première instance d’Ain Turc, mais dès que la décision de justice fut rendue contre elle la condamnant à une peine de prison, elle s’est précipitée pour effectuer un voyage clandestin avec 3 membres de sa famille.

La cour d’appel a rejeté l’appel présenté par l’accusée avant qu’elle ne s’enfuie à l’étranger, dans les délais légaux, et l’a considéré comme non fondé, et que les documents de l’accusée ne prouvaient pas son innocence, ou comme elle l’a affirmé devant le juge de première instance, que l’affaire n’était rien de plus que de la malveillance avec des arrière-plans vengeurs.

La décision pénale de rejeter l’appel de l’accusée fugitive était fondée sur le fait que cette dernière n’a pas assisté à l’audience d’appel malgré le report de son procès à trois reprises.

Retour sur l’affaire de Cheba Kheira et sa fuite

L’affaire de cette chanteuse de Rai connue, remonte déjà en mars 2022. En effet, la chanteuse a été placée sous mandat d’arrêt suite à une affaire de fraude et d’atteintes affectant la liberté des personnes. Les faits liés à cette affaire remontent au mois de décembre de l’année 2021, lorsqu’une « victime » a déposé plainte contre cette dernière.

En effet, les investigations sur cette affaire ont révélé que la chanteuse est accusée d’escroquerie et de fraude avant de s’enfuir et choisir « El Harga » comme issue.

L’accusée avait été poursuivie en justice pour deux affaires différentes. Une première affaire concernant une escroquerie ou elle a manipulé sa victime et lui a enlevé un montant de 550 millions de centimes. La victime s’est présentée auprès des autorités d’Oran et a déposé plainte contre la chanteuse. Résultat des procédures judiciaires qui ont suivi la plainte déposée, le tribunal de Fellaoucen à Oran a condamné l’accusée à une peine d’une année de prison ferme.

L’affaire ne s’arrête pas juste à l’escroquerie, la chanteuse accusée est allée très loin avec sa victime. Et elle est accusée encore dans une deuxième affaire qui est l’atteinte affectant la liberté des personnes.

En effet, la chanteuse et son entourage ont menacé la victime afin de la pousser à retirer sa plainte déposée contre l’accusée. Par cette action, la chanteuse est encore poursuivie par la justice, cette fois-ci pour atteinte affectant la liberté des personnes.

Après lui avoir enlevé son argent, elle menaçait sa victime de partager ses photos sur les réseaux sociaux. La victime a présenté aux autorités des chèques signés à blanc par l’accusée qui a promis de lui rendre son argent le plutôt possible mais au lieu de le faire, la chanteuse choisit d’autres moyens pour faire taire sa victime.

17 jours après l’annonce du jugement contre cette chanteuse et une fois qu’elle a appris son sort, l’accusée s’est enfuie en Espagne afin d’échapper à la peine de prison qui l’attendait.