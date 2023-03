Verdict CAF : Maroc et Algérie non sanctionnés, quel impact sur la CAN 2025 ?

La commission de discipline de la confédération africaine de football n’a infligé aucune sanction sur le Maroc après avoir boycotté le CHAN 2022. Elle a également prononcé au verdict concernant le discours de Zwelivelile Mandela lors de la cérémonie d’ouverture de la compétition.

Comme tout le monde le sait, la sélection marocaine des locaux a fait l’impasse sur le dernier CHAN 2022 qui s’est déroulé en Algérie. Et pour cause, la fédération royale marocaine de football a exigé un vol direct Rabat-Constantine pour rallier notre pays. Et comme la Royale Air Maroc est interdite de survol sur le territoire algérien, les hautes autorités de notre pays ont répondu défavorablement à la condition des marocains.

La commission de discipline de la confédération africaine de football, qui s’est réuni mardi passé, a étudié le dossier. Finalement, elle a décidé de ne pas infliger des sanctions en l’encontre de la FRMF.

« A la suite de délibérations et d’examens de preuves comprenant un certain nombre de correspondances entre l’Algérie, le Maroc et la CAF, la Commission de Discipline a conclu que la Fédération Royale Marocaine n’était pas en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. A ce titre aucune sanction de quelque nature que ce soit. Au vu de la constatation précitée, le conseil de discipline a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Fédération algérienne de football. ». Lit-on dans un communiqué officiel de la CAF.

Discours de Mandela à la cérémonie d’ouverture : Pas de sanction en l’encontre de l’Algérie

La fédération royale marocaine de football s’est également plaint de l’Algérie auprès de la CAF à la suite du discours politique de Zwelivelile Mandela lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN-2022. Elle n’a également infligé aucune sanction sur la FAF.

« Au lendemain de la déclaration faite lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN-2022, la CAF avait saisi le Conseil de discipline pour complément d’instruction. Après avoir examiné de manière approfondie tous les éléments et preuves disponibles, le conseil de discipline a estimé qu’il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d’autrui de la Fédération algérienne de football et que les dispositions de responsabilité objective ne pouvaient être prévues et ne devaient pas s’appliquer du fait de la déclaration faite par M. Zwelivelile Mandela lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN. ». Lit-on également dans la communiqué de la CAF.

Et d’ajouter : « Cependant, le Conseil de discipline a adressé un rappel formel à toutes les associations nationales, y compris la FAF, pour qu’elles sachent que les dispositions de responsabilité du fait d’autrui et de responsabilité stricte peuvent à l’avenir être appliquées à la suite de toute déclaration politique ou autre émise lors d’une compétition officielle de la CAF ou événement qui peut être fait par un tiers ». Ajoute le communiqué de la CAF.

L’Algérie et le Maroc seront-ils privés de la CAN-2025 ?

En ne sanctionnant ni la FAF ni la FRMF, la CAF veut, visiblement, laissé sa structure complètement loin des parasites extra-sportifs. Le moins que l’on puisse dire, est que cela suscite les spéculations quant à l’envie de la première instance du football africain de ne choisir aucun des deux pays en question pour accueillir la CAN 2025. Bien qu’ils ont tous les deux présenté des dossiers de candidature en béton pour avoir l’honneur d’abriter la 36e édition de la CAN.

Notons la CAF devrait annoncer le pays hôte de la CAN-2025 à l’occasion du sommet de la FIFA qui se tiendra à Kigali le 16 mars prochain. A rappeler que le Nigéria, conjointement avec le Bénin, la Zambie se sont également portés candidats pour accueillir la CAN-2025.