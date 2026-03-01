Vents violents : suspension des cours pendant 24 heures dans cette wilaya

En raison des conditions météorologiques dégradées, la Direction de l’Éducation d’une wilaya de l’extrême sud-ouest a annoncé, ce samedi, la suspension des cours pour la journée du dimanche 1er mars.

Selon un communiqué officiel publié sur sa page Facebook, la Direction de la wilaya de Tindouf précise que cette interruption concerne l’ensemble des établissements scolaires, tous paliers confondus (primaire, moyen et secondaire), à travers tout le territoire de la wilaya.

Cette décision préventive a été prise suite aux bulletins météorologiques annonçant de fortes rafales de vent sur la région. L’objectif des autorités locales est de garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif face aux risques potentiels liés à ces turbulences climatiques. Le communiqué conclut en précisant que la reprise des cours est officiellement fixée au lundi 2 mars.

Cette décision n’est pas sans rappeler la vague d’intempéries massive de janvier dernier.Le ministère de l’Éducation nationale avait dû ordonner une suspension généralisée des cours dans plus de 40 wilayas à travers le pays.

Lors de cet épisode historique, des vents atteignant les 120 km/h avaient paralysé une grande partie du territoire, forçant les autorités à fermer les écoles les mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2026.

Absences injustifiées : Le ministère de l’Éducation hausse le ton

Parallèlement à ces aléas climatiques, le secteur de l’éducation fait face à un autre défi : l’absentéisme. Dans une correspondance adressée ce mercredi aux directeurs de l’éducation et aux proviseurs, le ministère a exprimé sa vive inquiétude face à la recrudescence des absences injustifiées, particulièrement dans les classes terminales.

Le constat est sans appel : depuis le début du mois de Ramadan, de nombreux élèves manquent à l’appel, ce qui pourrait compromettre gravement leur préparation aux examens, et notamment au Baccalauréat.

Les chefs d’établissement sont sommés d’assurer un suivi rigoureux des absences, tant pour les élèves que pour les enseignants, en appliquant strictement la réglementation en vigueur.

Une instruction claire a été donnée aux enseignants : les cours doivent être dispensés et consignés dans les cahiers de textes, quel que soit le nombre d’élèves présents en classe.

La tutelle rappelle que les sujets d’examen porteront sur les cours effectivement dispensés. S’absenter revient donc à se mettre directement en difficulté pour les épreuves officielles.

Si la météo impose un arrêt ce dimanche à Tindouf, la reprise est impérative dès le lundi. Les autorités insistent sur le fait que chaque heure de cours compte, surtout dans ce contexte de lutte nationale contre le phénomène des absences injustifiées.