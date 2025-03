Vents violents, pluies, orages… Voici les prévisions météo en Algérie pour ce début de semaine !

Les prévisions météorologiques pour ce début de semaine annoncent un temps variable sur l’ensemble du territoire national. Selon les services météorologiques, les régions du nord connaîtront une alternance entre éclaircies et précipitations, tandis que les températures resteront relativement douces pour cette période de l’année. Dans cet article, découvrez les prévisions météo pour ce dimanche 9 mars.

Dès les premières heures de la journée, le ciel s’annoncera globalement dégagé sur une grande partie des régions côtières et intérieures du nord. Cependant, au fil de la matinée, des passages nuageux gagneront du terrain, apportant par endroits quelques averses. L’ouest du pays, quant à lui, bénéficiera d’un ciel partiellement nuageux, avec des périodes ensoleillées plus marquées.

Les températures maximales afficheront des valeurs agréables sur le littoral, oscillant entre 14 et 23 °C, tandis que les régions de l’intérieur enregistreront des températures variant entre 9 et 25 °C. Malgré cette douceur relative, le vent soufflera modérément sur plusieurs régions, atteignant jusqu’à 40 km/h, ce qui pourrait accentuer la sensation de fraîcheur par moments.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

En revanche, les régions du sud du pays profiteront d’une journée largement ensoleillée, avec un ciel dégagé sur la majorité des wilayas sahariennes. Les températures connaîtront une hausse significative, s’échelonnant entre 22 et 38 °C, traduisant une chaleur parfois marquée en milieu de journée. Par ailleurs, le vent se montrera plus intense dans ces zones, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h, soulevant potentiellement des amas de sable et réduisant localement la visibilité.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents violents dans plusieurs wilayas

Les services de Météo Algérie ont lancé une alerte à la vigilance en raison de vents violents et de vents de sable qui affecteront plusieurs régions du sud-ouest du pays. Selon les prévisions, les wilayas de Tindouf, Béni Abbès et Béchar seront particulièrement concernées par ces conditions météorologiques difficiles.

Outre ces vents forts, d’importantes précipitations accompagnées d’orages sont à prévoir dans plusieurs autres wilayas. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Sidi Bel Abbès, Laghouat, Relizane, Béjaïa, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tizi-Ouzou, Chlef, Mostaganem, Djanet, Aïn Témouchent, Tlemcen, El Bayadh, Saïda, Naâma, Mascara et Oran.

Ces conditions météorologiques risquent d’impacter la circulation routière, notamment dans les zones exposées aux rafales de vent et aux tempêtes de sable. Ainsi, il est important de faire preuve de prudence, particulièrement lors des déplacements et des activités en extérieur.