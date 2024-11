Vents violents, pluies, orages… Découvrez ce que vous réserve la météo en Algérie ce 18 novembre

Le début de semaine s’annonce relativement paisible sur le plan météorologique, avec des conditions globalement stables dans plusieurs régions du pays. Cependant, certains phénomènes, comme les vents et les orages, toucheront localement certaines wilayas. Voici le bulletin météo détaillé pour ce lundi 18 novembre 2024.

Sur les régions Nord du pays, les conditions météorologiques resteront majoritairement calmes. Les régions côtières et intérieures bénéficieront d’un ciel dégagé à peu nuageux, offrant une météo agréable en journée. Quant aux Hauts Plateaux et aux Aurès, le ciel s’annonce dégagé à partiellement voilé.

Dans les régions sahariennes, une variabilité plus marquée est attendue. Le Sud-Ouest et le Nord Sahara connaîtront un ciel souvent voilé à nuageux, accompagné de quelques pluies locales. Ces précipitations pourront prendre la forme d’averses orageuses sur la région de Tindouf, exigeant une vigilance particulière. Les autres régions sahariennes profiteront d’un ciel partiellement voilé, avec des conditions généralement calmes.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Du côté des températures maximales, des valeurs modérées s’installeront sur l’ensemble du territoire. Les régions côtières afficheront des températures oscillant entre 21 et 30 °C, tandis que les régions intérieures et les Hauts Plateaux enregistreront des valeurs similaires, entre 18 et 30 °C. Enfin, dans les régions sahariennes, le mercure grimpera légèrement, atteignant des niveaux compris entre 21 et 35 °C.

Alerte météo en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance jaune ce lundi !

Alors qu’un temps globalement stable prédomine sur la majorité du territoire national, certaines régions connaissent des perturbations marquées par des vents violents, des pluies et des orages. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance plusieurs wilayas.

En effet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Naâma et El Bayadh pour des risques de vents violents. Dans les wilayas de Naâma et El Bayadh, ces rafales s’accompagneront de phénomènes de vents de sable, réduisant la visibilité et pouvant rendre plus difficiles les déplacements.

Par ailleurs, des précipitations orageuses affecteront d’autres régions. Les wilayas de Naâma, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès et Tindouf sont également sous alerte jaune pour des risques de pluies et d’orages.