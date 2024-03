Vents violents, nuages, retour de la pluie… découvrez le bulletin météo de ce 25 mars ?

Un nouveau tournant météorologique s’annonce cette semaine en Algérie ! Alors que nous accueillons la saison printanière, les précipitations font leur retour dans diverses régions du pays, accompagnées de vents soutenus. Voici un aperçu détaillé des prévisions météo pour ce lundi 25 mars 2024.

Selon le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), nous anticipons un ciel partiellement voilé à localement nuageux sur l’ensemble des régions Nord du pays. Au cours de l’après-midi, des formations cumuliformes seront observées à l’intérieur des terres, sur les hauts plateaux ainsi que dans la région des Aurès, avec un développement possible de foyers orageux pouvant entraîner quelques averses de pluie. Ces précipitations devraient atteindre les régions côtières du Centre et de l’Est en soirée.

Quant aux régions sahariennes, le bulletin météo de l’ONM annonce un ciel voilé à localement nuageux, avec des pluies orageuses possibles par endroits dans la région de Béchar, le Nord du Sahara et les oasis, tandis qu’un ciel souvent voilé prévaudra du côté de l’extrême Sud en direction du Hoggar/Tassili et du Sahara oriental. Pour le reste de notre vaste Sud, les prévisions de ce lundi prévoient un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

En ce qui concerne les températures, les maximales varieront aujourd’hui entre 20 °C et 29 °C sur les régions côtières, entre 19 °C et 30 °C dans les régions intérieures et entre 24 °C et 38 °C dans les régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : alerte vents violents dans 17 wilayas ce 25 mars !

En outre, Météo Algérie a émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant en vigilance orange « vent violent » plusieurs wilayas du pays, à savoir Tindouf, Beni Abbes, Bechar, Naama, El Bayadh, Laghouat, Adrar, Timimoun, In Salah, El Meniaa, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt, El Oued, El M’ghair, Ouled Djellal et Biskra.

Cette alerte de niveau 2, valable pour la journée du lundi 25 mars 2024 de 09h00 à 23h00, prévoit des vents de direction Ouest à Sud-Ouest soufflant à une vitesse estimée entre 60 et 80 km/h, avec des rafales pouvant atteindre, voire dépasser parfois, les 90/100 km/h. Il est donc important de prendre les mesures de précaution nécessaires face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses, notamment en cas de soulèvements de sable.

