Vents violents en Méditerranée : l’ENTMV reporte plusieurs traversées vers et depuis la France

L‘Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs ENTMV a annoncé, dimanche 23 novembre, une série de modifications importantes dans son programme de traversées pour la semaine à venir. Ces changements interviennent en raison d’une forte dégradation des conditions météorologiques, notamment en Méditerranée, où des vents violents et une mer agitée sont attendus.

Pour garantir la sécurité des passagers et des équipages, la compagnie a décidé de reporter plusieurs départs initialement prévus entre l’Algérie et la France.

Dans son communiqué, l’entreprise explique que les prévisions font état de perturbations durables pouvant affecter la navigation sur plusieurs jours. « Compte tenu des mauvaises conditions météo, un ajustement exceptionnel du planning a été effectué », précise la société, qui assure suivre la situation de près.

Mauvais temps : l’ENTMV reporte plusieurs traversées

Parmi les modifications annoncées, la traversée Alger – Marseille, qui devait avoir lieu le 24 novembre 2025, est désormais programmée au 25 novembre à 12h00. Elle sera opérée par le navire Bajid Mokhtar 3. Ce report d’une journée vise à éviter le passage d’une dépression accompagnée de vents forts, susceptible de compromettre la sécurité de la traversée.

Le même jour, la liaison Marseille – Skikda connaît un changement encore plus important : initialement prévue le 24 novembre, elle aura finalement lieu le 27 novembre à 12h00, à bord du navire Tassili 2. Les conditions maritimes annoncées sur cette route imposent un délai supplémentaire pour permettre une navigation dans un environnement plus stable.

Modifications importantes dans les départs maritimes

Toujours avec le Tassili 2, la traversée Skikda – Marseille, programmée le 25 novembre, est reportée de trois jours. Elle se déroulera finalement le 28 novembre à 15h00. Ce report s’inscrit dans la même logique de prévention, la compagnie souhaitant éviter toute mise en danger.

Du côté de l’Ouest du pays, la liaison Oran – Marseille, prévue le 26 novembre, subit également un ajustement. Le départ est reprogrammé au 27 novembre à 11h00 et sera assuré par le navire Alger 2. Les perturbations prévues dans cette zone pourraient rendre le départ initial risqué.

Deux autres traversées opérées par Alger 2 sont concernées : Marseille – Skikda, initialement fixée au 27 novembre, se tiendra finalement le 28 novembre à 19h00, tandis que Skikda – Marseille, prévue le 28 novembre, est reportée au 29 novembre à 18h00.

La compagnie appelle les passagers concernés à vérifier leurs réservations et à se présenter au port aux nouveaux horaires fixés. Elle assure également que ses services restent mobilisés pour informer en temps réel tout changement supplémentaire. Malgré ces perturbations, elle réaffirme que la sécurité demeure sa priorité absolue.