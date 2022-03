Vents violents en Algérie : la SNTF annonce des perturbations

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé une perturbation dans le réseau ferroviaire du côté Ouest de la wilaya d’Alger qui relient les deux wilayas Alger et Blida.

Par le biais d’un communiqué de la SNTF rendu public sur sa page Facebook aujourd’hui 15 mars, la société a déclaré une perturbation au niveau de ligne ferroviaire reliant Alger à Blida. Cette interruption est le résultat des vents violents qui ont frappé les wilayas du nord Algérien durant la nuit du 14 au 15 mars.

En effet, le problème revient, selon le communiqué de la « SNTF », à un accident qui à eu lieu la nuit du 14 mars. Une chute d’arbres causée par les vents violents. En effet, plusieurs arbres sont tombés sur les installation électrique de la voie ferrée. Cette chute a engendré un endommagement dans la caténaire et une coupure de courant sur la ligne reliant la gare de Blida à celle de Beni Mered.

Par ailleurs, on rappelle que l’Office National de Météorologie (ONM) a lancé, hier 14 mars 2022, une alerte concernant les vents violents qui « avec des vitesses allant de 70 à 80 km/h et atteignant ou dépassant parfois les 90 km/h » viennent de frapper le côté Nord de l’Algérie et qui risquent d’engendrer des dégâts.

Comme il est constaté, les endommagements qui ont été signalés au niveau de la ligne ferroviaire reliant la gare de Blida à celle de Beni Mered font partie des premiers dégâts résultants de ces vents violents.

Changement du programme et arrêt de certaines lignes.

Après cette incident, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a eu recours à plusieurs changements dans son programme, qui est effectivement lié au réseau endommagé. Dans son communiqué, la SNTF a annoncé une limitation à la gare de Gué de Constantine pour les trains qui relient Alger à Blida.

Quant aux trains en partance d’El Affroune, ces derniers sont à l’arrêt en ce moment en attendant la réparation du réseau. L’arrêt concerne aussi les trains des grandes lignes régionales qui partent vers l’Ouest.

La SNTF annonce que cet incident, qui a touché le réseau ferroviaire durant la matinée, sera pris en charge et elle assure ces clients qu’elle « met en œuvre tous les moyens pour rétablir la situation pour un retour à la normale dans les plus brefs délais ».

À la fin de son communiqué, et à la suite du bouleversement qu’a connu le trafic des trains durant cette matinée, la société s’est excusée auprès de ses clients suite aux « désagréments causés par cet incident ».