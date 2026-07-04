Vents violents dans 6 wilayas, orages et jusqu’à 47°C : Voici les prévisions météo de ce 4 juillet 

La veille du 5 juillet, journée de la fête nationale de l’indépendance, ne s’annonce pas de tout repos côté météo. Ce samedi 4 juillet 2026, les services météorologiques ont émis une alerte vents violents ciblant six wilayas du pays, valable en fin d’après-midi et en soirée. Orages, ciel perturbé et chaleur accablante complètent un tableau climatique exigeant pour les millions de citoyens qui profitent de ce long week-end.

Alerte vents violents ce 4 juillet : 6 wilayas concernées

L’ONM a placé six wilayas sous vigilance pour des rafales de vent fort ce samedi. La fenêtre d’alerte court de 15h00 à 21h00, soit précisément les heures où les déplacements estivaux battent leur plein.

Les wilayas concernées sont Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent sur le littoral ouest, ainsi que Illizi, In Salah et Adrar dans le Grand Sud. Un profil géographique éclaté, du bord de mer jusqu’au cœur du Sahara, qui illustre l’ampleur du phénomène. Les automobilistes et les familles en sortie doivent redoubler de prudence sur les axes exposés durant cette plage horaire.

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Que disent les prévisions météo de ce smaedi 4 juillet ?

Au-delà des rafales, c’est un tableau général contrasté que dressent les météorologues pour ce samedi 4 juillet sur l’ensemble du territoire national.

Dans les régions du Nord, le ciel sera partiellement voilé, avec des orages isolés attendus sur les zones intérieures. Les températures resteront élevées : entre 28 et 36°C sur le littoral, et entre 33 et 39°C dans les terres. Les vents souffleront jusqu’à 50 km/h par endroits, renforçant la sensation d’inconfort thermique.

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Le Grand Sud, lui, vivra sous une chaleur écrasante. Le ciel y sera voilé avec des épisodes orageux, mais c’est surtout le mercure qui retiendra l’attention : les températures oscilleront entre 37 et 47°C dans l’extrême sud et le centre du Sahara.

Des vents atteignant également 50 km/h s’y ajouteront, soulevant potentiellement du sable et réduisant la visibilité sur certains axes. Une réalité climatique que les villes sahariennes algériennes connaissent bien, elles qui figurent régulièrement parmi les zones les plus chaudes de la planète lors des épisodes caniculaires estivaux.

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