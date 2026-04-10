Vents violents, chaleur et retour de la pluie ce vendredi 10 avril : voici les prévisions météo du jour

Le temps change de ton. Après plusieurs jours marqués par une stabilité presque printanière, la météo amorce un virage plus agité ce week-end en Algérie. Ce vendredi 10 avril ouvre une séquence contrastée, où la chaleur persistante cohabite avec des vents violents et le retour progressif des précipitations. Cette configuration annonce clairement une transition vers un temps plus instable, avec en toile de fond un rafraîchissement attendu dans les prochains jours.

Dès ce matin, les services météorologiques placent une large partie du territoire sous surveillance. Un bulletin spécial annonce des vents forts accompagnés de soulèvements de sable, actifs entre 09h00 et 21h00.

Ces conditions concernent notamment les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Béchar, Béni Abbès, Timimoun, Tindouf et Adrar. Dans ces régions, les rafales soulèvent des masses de sable, réduisant fortement la visibilité.

Sur le terrain, ces phénomènes compliquent les déplacements. La circulation routière devient plus délicate, notamment sur les axes exposés où la visibilité chute brutalement.

Un second bulletin renforce l’alerte. Les services météorologiques préviennent que certaines rafales pourraient dépasser les 80 km/h, en particulier à partir de la mi-journée et jusqu’à 23h00. Les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh et El Abiodh Sidi Cheikh figurent parmi les plus exposées.

Le temps en Algérie ce week-end : la pluie fait son retour en fin de journée

En parallèle de ces vents soutenus, la météo prévoit un changement d’ambiance dès la soirée. Un autre bulletin spécial annonce le retour des pluies à partir de 18h00, avec une perturbation qui s’étendra jusqu’à la matinée de samedi.

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Les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Naâma et Tlemcen devraient enregistrer des précipitations parfois soutenues. Ce retour de la pluie marque une rupture nette avec les conditions sèches observées ces derniers jours. Cette évolution confirme l’installation progressive d’un temps plus instable, typique des transitions saisonnières.

Météo Algérie : une chaleur toujours bien présente sur le nord

Malgré cette agitation, la chaleur ne recule pas immédiatement. Un autre bulletin signale une hausse sensible des températures entre 09h00 et 18h00 dans plusieurs régions du nord.

Les wilayas de Boumerdès, Alger, Blida, Tipaza, Aïn Defla et Chlef restent sous l’influence de cette douceur marquée. Le phénomène s’étend également vers l’ouest, touchant Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent. Dans ces zones, le mercure grimpe à des niveaux élevés pour la saison, maintenant une ambiance presque estivale en pleine journée.

Un week-end sous le signe du contraste

Ce vendredi 10 avril illustre parfaitement la variabilité du climat printanier en Algérie. Entre chaleur, vents violents et précipitations, les conditions évoluent rapidement d’une région à l’autre.

Cette succession de phénomènes annonce un changement plus marqué pour la suite du week-end, avec un recul attendu des températures et une atmosphère plus fraîche. En clair, la météo joue sur plusieurs tableaux. Et ce vendredi en donne un aperçu saisissant.