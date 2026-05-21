Vents, orages et tempêtes de sable attendus ce jeudi 21 mai : les wilayas placées en alerte météo

Météo Algérie lance une alerte pour ce jeudi : plusieurs wilayas du Sud s’apprêtent à subir des conditions climatiques sévères. Entre vents violents, pluies orageuses et tempêtes de sable aveuglantes, les déplacements vont devenir particulièrement périlleux. Si vous vous trouvez dans le sud du pays, voici les zones exactes où la plus grande vigilance est exigée dans les prochaines heures.

La météo nous réserve son lot de surprises en cette fin de semaine. Les prévisions météo des 21 et 22 mai 2026 annoncent un week-end particulièrement instable sur plusieurs wilayas. Notamment au Sud du pays. Entre vents forts, tempêtes de sable et pluies orageuses, voici tout ce qu’il faut savoir pour anticiper les conditions climatiques à venir.

Ce jeudi, les wilayas de Djanet, In Salah, Tamanrasset et In Guezzam seront directement exposées à des vents forts accompagnés de tempêtes de sable. Ce phénomène, typique des régions sahariennes, peut réduire considérablement la visibilité. Les déplacements dans ces zones sont donc fortement déconseillés sans précautions particulières.

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Les habitants et voyageurs de ces régions sont invités à suivre attentivement les bulletins de Météo Algérie et à limiter leurs sorties en cas de visibilité réduite. La prudence reste de mise, particulièrement sur les axes routiers exposés aux soulèvements de sable.

En parallèle, les wilayas de Tamanrasset et Illizi seront également concernées par des pluies et orages ce jeudi. Ce cumul de phénomènes météorologiques rend la journée particulièrement chargée pour ces deux wilayas du sud-est algérien.

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Prévisions météo pour le vendredi 22 mai

Pour la journée de demain, vendredi 22 mai, les pluies et orages se maintiendront sur les wilayas d’Illizi, de Tamanrasset et de Djanet. La perturbation météorologique ne faiblit donc pas à l’approche du week-end. De ce fait, les populations de ces régions devront rester vigilantes une journée supplémentaire.

Il est conseillé de consulter régulièrement les mises à jour de Météo Algérie pour suivre l’évolution de la situation en temps réel. En effet, les conditions peuvent évoluer rapidement dans ces zones sahariennes. De plus, la wilaya d’In Salah sera, quant à elle, concernée par des vents forts ce vendredi 22 mai.

Un rapprochement astronomique spectaculaire observé mercredi soir

Au-delà des alertes météo, le ciel algérien a offert un beau cadeau aux passionnés d’astronomie ce mercredi 20 mai 2026. Après le coucher du Soleil, vers 20h30 (heure locale), il était possible d’observer à l’œil nu la Lune et la planète Jupiter à 35 degrés de l’horizon Ouest.

Ce rapprochement astronomique s’est produit avec une distance maximale de 3 degrés centre à centre. Un spectacle céleste accessible à tous, sans instrument particulier, à condition de s’éloigner des sources de pollution lumineuse.

Au même moment, la planète Vénus était également observable à 20 degrés de l’horizon Ouest. Ce ballet planétaire a ainsi offert un tableau lumineux et poétique aux curieux du ciel algérien.

Ces conjonctions planétaires sont des rendez-vous célestes à ne pas manquer. Ils rappellent que le ciel algérien, loin des lumières artificielles, reste l’un des plus beaux observatoires naturels de la région.

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