Vents de sable et chaleur étouffante : voici la météo qui vous attend ce 5 juillet en Algérie

L’été frappe fort ce 5 juillet. Une double alerte météo secoue l’Algérie, combinant des vents de sable aveuglants et des températures extrêmes dans plusieurs régions. Mais le pire est peut-être à venir : les prévisionnistes annoncent une vague de canicule redoutable dès mardi.

Le 64e anniversaire de l’indépendance algérienne se célèbre ce dimanche 5 juillet 2026 sous un ciel loin d’être clément. Journée chômée et payée pour des millions d’Algériens, cette date symbolique est aussi marquée par des alertes météorologiques de l’Office national de la météorologie (ONM). Vents violents, soulèvements de sable et chaleur extrême dans le Grand Sud, puis une vague de chaleur attendue dès mardi : voici tout ce qu’il faut savoir avant de sortir fêter l’indépendance nationale.

Vigilance météo : Vents de sable et chaleur extrême dans ces wilayas

Trois wilayas sahariennes sont en alerte météo pour cette journée du 5 juillet. Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Adrar font face à des rafales de vent violent accompagnées de soulèvements de sable intenses, susceptibles de réduire la visibilité à quelques mètres sur certains axes routiers.

La situation est particulièrement préoccupante à Bordj Badji Mokhtar. La wilaya cumule deux phénomènes simultanés : les vents chargés de sable et un épisode de chaleur exceptionnelle dont les effets se prolongeront jusqu’à lundi.

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Retour de la canicule en Algérie : Vague de chaleur attendue dès mardi

Le répit sera de courte durée. À partir de mardi, les modèles numériques de prévision annoncent l’installation d’un nouvel épisode caniculaire sur la quasi-totalité du territoire national. Contrairement aux alertes localisées de ce week-end, cette vague concernera simultanément le Nord et le Sud du pays, et devrait se maintenir jusqu’à la fin de la semaine.

Dans les régions nord, le mercure pourrait franchir la barre des 40°C à l’ombre. Au Sud, les températures frôleront, voire dépasseront localement, les 49°C. Des chiffres qui rappellent que l’Algérie figure régulièrement parmi les pays les plus touchés par les extrêmes thermiques estivaux.

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Comprendre les causes de la vague de chaleur

Le mécanisme à l’origine de cette montée en puissance est clairement identifié par les météorologues : l’installation d’un puissant anticyclone sur le bassin méditerranéen, qui favorise la remontée d’une masse d’air brûlant portée par des flux de secteur sud à sud-ouest. Un schéma classique des canicules algériennes, mais dont l’intensité prévue cette semaine sort de l’ordinaire.

La veille déjà, les prévisions météo du 4 juillet signalaient des pics à 47°C dans l’extrême Sud, avec des vents violents sur six wilayas. La trajectoire est donc clairement à la hausse.

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