Vents à plus de 90 km/h et fortes pluies ce lundi 26 janvier : quelles wilayas sont en alerte météo ?

Le temps hivernal continue d’imposer son rythme en Algérie en ce début de semaine. Pluies soutenues, rafales de vent puissantes et instabilité généralisée marquent les prévisions de ce lundi 26 janvier. Face à cette situation météorologique agitée, l’Office national de la météorologie (ONM) a publié plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant de nombreuses wilayas en vigilance orange. Une journée sous haute surveillance s’annonce, notamment dans les régions de l’Ouest, du Centre et de l’Est du pays.

Les vents constituent le phénomène dominant de cette journée. Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila et Ouled Djellal subissent des rafales soutenues d’ouest à nord-ouest. Les vitesses oscillent entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant dépasser localement les 90 km/h. Cette situation reste en cours jusqu’à lundi 26 janvier à 15h00, selon les services météorologiques.

Sur la façade nord et le littoral, le vent souffle également avec force. Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf figurent aussi parmi les wilayas placées en vigilance orange. Les rafales, orientées d’ouest à sud-ouest, atteignent les mêmes intensités et compliquent la circulation routière, notamment sur les axes exposés et les zones côtières.

Alerte météo en Algérie : de fortes pluies sur plusieurs régions du pays

En parallèle, les précipitations continuent d’arroser une large partie du territoire. Dans l’Ouest et les régions intérieures, les wilayas de Mostaganem, Chlef, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt et Aïn Defla enregistrent des cumuls compris entre 20 et 40 mm, avec des pointes pouvant localement dépasser les 50 mm. Ces pluies persistent du dimanche 25 janvier à midi jusqu’au lundi 26 janvier à la mi-journée.

Les régions du Centre ne restent pas en marge de cet épisode pluvieux. Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida, Médéa et Bouira connaissent également des précipitations soutenues, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm. Ces pluies, souvent continues, renforcent la sensation de froid et rendent les conditions de circulation difficiles, notamment aux heures de pointe.

Dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, le nord de Sétif, Guelma et Souk Ahras, les pluies s’installent durablement tout au long de la journée de lundi. Les cumuls attendus varient entre 20 et 40 mm, avec des dépassements possibles localement au-delà de 50 mm. Cette instabilité persistante maintient un risque accru de ruissellements et de perturbations locales.

Une journée hivernale sous haute vigilance !

Ce lundi 26 janvier s’inscrit clairement sous le signe d’un temps hivernal marqué. L’association des vents violents et des pluies soutenues accentue la sensation de froid et impose une vigilance accrue, notamment pour les usagers de la route, les habitants des zones exposées et les activités en plein air. Les services de Météo Algérie appellent à suivre régulièrement l’évolution des prévisions et à prendre les précautions nécessaires jusqu’à l’amélioration des conditions atmosphériques.

