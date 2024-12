Vente exclusive à Jijel d’appartements et locaux commerciaux haut de gamme à votre portée

Perchée sur les rives méditerranéennes, entre plages ensoleillées et collines verdoyantes, la ville de Jijel s’apprête à accueillir une promotion immobilière d’exception. Cette résidence, dont la construction a débuté en novembre, est un véritable écrin de modernité. Renfermant des appartements haut standing et des locaux commerciaux avec des finitions haut de gamme.

À cinq minutes des écoles, huit minutes du marché central et à quelques pas des plages emblématiques de Jijel, cette promotion immobilière, proposée par Imrane-Promo, représente une opportunité saisissante à toute famille recherchant son futur foyer ou investisseur visionnaire. Découvrons les types de logements disponibles ainsi que les caractéristiques de cette résidence.

Promotion immobilière à Jijel : appartements, duplex et locaux commerciaux modernes à vendre !

Dans ce projet immobilier, chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir un cadre de vie exceptionnel. La résidence propose une variété de logements, répartis comme suit :

Plusieurs appartements F4 (107 m²) et F5 (130 m²) haut standing , parfaits pour vous accueillir dans le plus grand confort ;

, parfaits pour vous accueillir dans le plus grand confort ; 2 duplex, un F6 (214 m²) et un F8 (260 m²) , une rareté sur le marché, offrant une option idéale aux familles nombreuses.

, une rareté sur le marché, offrant une option idéale aux familles nombreuses. 3 locaux commerciaux parfaits pour entrepreneurs et investisseurs à la recherche d’un emplacement stratégique ;

Parmi les trois locaux commerciaux disponibles, deux sont situés sur la rue principale. Le premier dispose d’une superficie de 87 m², et le second 135 m², parfaits pour les activités commerciales visibles et dynamiques. Le troisième local se situe au premier étage et s’étend sur 165 m². Offrant une option idéale pour toute activité nécessitant un cadre spéciaux.

Pourquoi choisir la résidence Imrane-Promo à Jijel ?

Choisir cette résidence, localisée au cœur de la ville de Jijel, c’est faire le choix de l’excellence. Voici les principales raisons qui font de ce projet immobilier une opportunité à ne pas manquer.

Des logements neufs de qualité, conçu pour durer

La promotion immobilière proposée par Imrane-Promo renferme des appartements dotés de finitions haut de gamme, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les matériaux utilisés assurent à la fois résistance et esthétique. Garantissant un cadre moderne et un confort durable.

De plus, tous les appartements possèdent deux façades, bénéficiant d’une lumière naturelle abondante tout au long de la journée.

Sécurité et praticité : parking souterrain et garage fermé

En choisissant cette résidence, vous bénéficiez d’équipements modernes, garantissant un confort optimal. De plus, des places de parking souterraines sont disponibles pour garantir la sécurité des véhicules des résidents. Par ailleurs, pour ceux qui sont à la recherche d’un espace privé et sécurisé, un garage individuel fermé est également disponible.

Emplacement stratégique : proximité immédiate des services essentiels

Par ailleurs, l’un des atouts principaux de cette résidence est son emplacement stratégique. Elle se situe dans un quartier résidentiel en plein centre-ville de Jijel. De plus, elle est à seulement 5 minutes à pied des écoles (primaire, CEM, lycées) et à 8 minutes du marché central de la ville. En outre, les commerce, les infrastructures publiques et les services administratifs tels que les banques, les nouveaux locaux de la wilaya, la polyclinique médicale et la mosquée ne sont qu’à quelques pas. (Localisation Google Maps de la résidence).

Projet fiable et transparent : acquisition avec livrets fonciers et actes notariés individuels

Tous les appartements, duplex et locaux commerciaux de cette résidence sont fournis avec des livrets fonciers et des actes notariés individuels. Cela garantit une acquisition des biens en toute transparence et sécurité. Par ailleurs, il est à noter que ce projet est déjà en cours de réalisation. La construction de cette résidence a débuté en novembre 2024, et avance à un rythme soutenu.

Investir dans un bien immobilier : pourquoi choisir Jijel ?

Jijel, l’une des perles balnéaires de l’Algérie, constitue une destination idéale pour investir dans l’immobilier ou y vivre. Localisée sur la côte méditerranéenne, Jijel est à la fois calme et animée. Idéale pour les familles et les personnes recherchant la sérénité. Tout en étant proches du milieu urbain, des loisirs et des plus belles plages du pays. Ainsi, la ville offre une panoplie d’avantages, dont :

Emplacement stratégique : située en bord de mer, avec un climat méditerranéen doux et agréable et un cadre naturel exceptionnel ;

: située en bord de mer, avec un climat méditerranéen doux et agréable et un cadre naturel exceptionnel ; Marché immobilier en forte croissance : à Jijel, le potentiel de la valorisation des biens immobiliers augmente à moyen et long terme ;

à Jijel, le potentiel de la valorisation des biens immobiliers augmente à moyen et long terme ; Qualité de vie : la ville de Jijel est calme et sécurisée, idéale pour les familles. De plus, elle abrite divers centres d’activités ;

En somme, la promotion immobilière proposée par Imrane-Promo, met à votre disposition une opportunité unique. Celle de vivre dans un cadre alliant confort, modernité et accessibilité. Le nombre d’appartements et locaux commerciaux est limité, ne tardez pas à saisir cette occasion ! Pour toute visite ou informations supplémentaires, contactez ce numéro : +213 6 67 65 93 49.