Vente des rendez-vous visas : la France dévoile de nouvelles mesures

Prendre un rendez-vous visas pour déposer son dossier devient un parcours du combattant. Dans la mesure où les demandeurs de visas font face à l’indisponibilité des rendez-vous, causées par la revente de ces créneaux de la part des intermédiaires.

À plusieurs reprises, les organismes spécialisés dans le traitement des demandes de visas ont mis en garde contre la revente des rendez-vous visas. À l’exemple, TLS Contact, qui a précédemment expliqué que cette pratique est frauduleuse et est condamnée par l’organisme.

Selon ce dernier, le demandeur de visa peut lui-même se procurer son créneau pour déposer son dossier, gratuitement, sans faire appel à un intermédiaire.

Rendez-vous visas pour Algériens : la France annonce de nouvelles mesures

Selon cet organisme, la constitution du dossier et la prise de rendez-vous n’engage que le candidat. Cependant, au moment où ces derniers tentent d’obtenir un créneau leur permettant de déposer leurs dossiers, ses derniers se retrouvent face à l’indisponibilité de ceux-ci.

De l’autre côté, on trouve ses mêmes rendez-vous disponibles chez d’autres organismes intermédiaires à des prix exorbitants. Cependant, face à ce business de rendez-vous. Les autorités françaises ont décidé de tenter de mettre un terme à cette pratique frauduleuse.

En effet, dans une réponse à la question d’Olivier Cadic posée au Sénat, rapporte Echorouk, la ministre française des affaires étrangères a fait savoir qu’elle est consciente de la situation dans plusieurs pays africains et maghrébins. Cette dernière a affirmé que ses services, mais aussi ceux du ministre de l’Intérieur, suivent de plus près le dossier.

Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères a également fait part de l’instauration d’un système « Captcha ». Et ce, pour pouvoir déterminer si l’utilisateur est une personne physique et non pas un programme de réservation. La même ministre a également évoqué la limitation des comptes d’utilisateur à un seul accès. La sensibilisation sur l’aspect gratuit de la prise de rendez-vous visas a été également évoquée, dans cette réponse.