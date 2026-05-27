Vente des moutons importés via Adhahi.dz : L’opération se poursuit jusqu’à cette date

L’opération de vente des sacrifices de l’Aïd importés se poursuit activement via la plateforme numérique « Adhahi.dz », et ce, dès le premier jour de l’Aïd Al-Adha.

Tous les citoyens inscrits sur la plateforme qui n’ont pas encore récupéré leur bête sont invités à se rendre dans l’un des points de vente agréés pour finaliser leur achat. L’opération reste ouverte jusqu’au 29 mai 2026, correspondant au troisième jour de l’Aïd.

De plus, les retardataires ont encore la possibilité de s’inscrire sur la plateforme pour acquérir un mouton durant ces jours de fête.

Dans ce contexte, l’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE) a publié sur sa page officielle une vidéo explicative détaillant la liste des wilayas où ces ovins importés sont disponibles.

Cette initiative intervient en application des directives du président de la République. Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions prises pour garantir le bon déroulement de la distribution du bétail importé à l’occasion de l’Aïd Al-Adha 2026.

Aïd Al-Adha 2026 : Une numérisation exclusive et des tarifs incitatifs

Il est à souligner que l’ensemble du processus s’effectue exclusivement via le portail numérique dédié : adhahi.dz.

Afin de faciliter les démarches pour les citoyens et d’encourager la modernisation des moyens de paiement, une tarification préférentielle a été mise en place selon le mode de règlement choisi :

50 000 DA pour un paiement en espèces.

49 000 DA pour un paiement par Terminal de Paiement Électronique (TPE).

48 000 DA pour un paiement effectué directement en ligne.

Le cap du million de têtes franchi : les coulisses d’une logistique record

Les derniers indicateurs chiffrés confirment le succès de cette stratégie d’approvisionnement. Le nombre total de moutons importés a officiellement atteint 1 001 136 têtes, franchissant ainsi l’objectif initial d’un million de bêtes fixé par les autorités.

Pour rappel, le lancement des réservations avait été initié le 18 avril dernier, en stricte application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Lors d’un précédent Conseil des ministres, le chef de l’État avait insisté sur l’accélération de la cadence d’importation afin de garantir la disponibilité des bêtes et de réguler le marché bien avant le début des célébrations.