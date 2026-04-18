Vente des moutons importés en ligne : Voici comment s’inscrire sur la plateforme Adhahi.dz (ministère)

Dans une démarche visant à moderniser la filière et à stabiliser les prix, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a officiellement déployé une plateforme numérique dédiée à l’acquisition des sacrifices.

Baptisée « Adhahi.dz », cette interface permet aux citoyens de réserver des moutons importés à des tarifs préférentiels, encourageant au passage l’usage du paiement électronique.

Moutons importés : Une tarification incitative selon le mode de paiement

Le point fort de cette initiative réside dans une stratégie de prix dégressifs, conçue pour promouvoir la numérisation des transactions financières. Le prix a été fixé comme suit :

50 000 DA pour un règlement en espèces.

pour un règlement en espèces. 49 000 DA via un terminal de paiement électronique (TPE).

via un terminal de paiement électronique (TPE). 48 000 DA pour tout achat effectué directement en ligne.

Adhahi.dz : Comment s’inscrire sur la plateforme du ministère de l’Agriculture ?

Pour bénéficier de cette offre, les citoyens doivent suivre une procédure dématérialisée en quatre étapes clés :

Inscription et réservation : Remplissage d’un formulaire unique regroupant les données personnelles (NIN, numéro CNIBE, numéro de téléphone, commune de résidence) et le choix du mode de paiement.

: Remplissage d’un formulaire unique regroupant les données personnelles (NIN, numéro CNIBE, numéro de téléphone, commune de résidence) et le choix du mode de paiement. Vérification d’identité : Validation de la demande via un code de sécurité (OTP) envoyé par SMS.

: Validation de la demande via un code de sécurité (OTP) envoyé par SMS. Confirmation : Enregistrement officiel de la réservation après authentification.

: Enregistrement officiel de la réservation après authentification. Suivi en temps réel : Chaque utilisateur dispose d’un compte personnel pour suivre l’évolution de son dossier.

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Une fois l’inscription finalisée, l’acquéreur reçoit une notification précisant la date et le lieu du paiement définitif ainsi que le point de retrait de l’animal. Le jour J, le citoyen devra se présenter muni de sa pièce d’identité et de son certificat de réservation généré par la plateforme.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Yacine Oualid, a souligné que le lancement de « Adhahi » s’inscrit dans une volonté de renforcer la transparence du marché et de garantir un approvisionnement fluide, permettant ainsi aux ménages de préparer l’Aïd dans les meilleures conditions possibles.