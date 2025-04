Vente de moutons de l’Aïd 2025 : ALVIAR annonce la date du début de l’opération

L’algérienne des Viandes Rouges (Alviar) a révélé, ce mercredi, que l’opération de vente des moutons importés débutera à partir de la semaine prochaine.

La même entreprise a révélé que la vente se fera à travers 800 points répartis sur 58 wilayas. De plus, le service de paiement électronique est disponible dans tous les points de vente pour faciliter l’opération aux citoyens.

Aïd El-Adha 2025 : Top départ des ventes de moutons importés

S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a souligné que cette opération d’envergure sera orchestrée au niveau des marchés de proximité, sous la supervision conjointe des ministères de l’Agriculture et du Commerce intérieur.

Un plan d’approvisionnement spécifique à chaque wilaya a été minutieusement élaboré pour encadrer cette distribution. «La vente sera assurée de manière quotidienne à travers les 58 wilayas », a-t-il déclaré, précisant que les quotas alloués à chaque région tiendront compte de la densité démographique.

Le ministre a tenu à rassurer quant à l’acheminement du cheptel importé, affirmant que le processus se déroule conformément au calendrier établi, via neuf ports stratégiquement répartis sur le territoire national.

Il a par ailleurs insisté sur le fait que cette opération d’importation ne constitue en aucun cas une concurrence pour les éleveurs locaux, mais plutôt une mesure complémentaire destinée à renforcer l’offre disponible sur le marché.

«L’objectif est de soutenir l’offre nationale face à une demande exceptionnelle, sans pour autant écarter la production locale», a-t-il clarifié.

Une avancée notable a également été annoncée concernant les modalités de commercialisation. Les moutons importés seront disponibles dans des marchés de proximité spécialement désignés, et des dispositifs de paiement électronique seront mis en place pour faciliter les transactions.

Cette décision fait suite à une réunion de coordination de la commission nationale multisectorielle chargée du suivi de l’opération, présidée par le ministre Cherfa, qui a validé la proposition de vente directe aux citoyens via ces points de vente locaux. L’opération de vente s’étalera sur l’ensemble du mois de mai, offrant ainsi une période étendue aux citoyens pour acquérir leur mouton.

Vente de moutons de l’Aïd : La BADR et Algérie Poste facilitent le paiement électronique

Dans un souci de modernisation et de sécurisation des transactions, la Banque de l’Agriculture et du Développement rural (BADR) jouera un rôle clé en équipant les stands de vente de terminaux de paiement électronique, compatibles avec les cartes Edahabia et les cartes interbancaires.

De son côté, Algérie Poste mobilisera des bureaux ambulants à proximité des marchés afin d’appuyer ce dispositif et d’offrir des services supplémentaires aux citoyens. La réunion a également permis d’examiner l’organisation logistique du transfert progressif des moutons depuis les zones de quarantaine vers des zones de regroupement régionales dès cette semaine, garantissant ainsi une distribution fluide et efficace à travers les différentes wilayas.

L’ensemble de ces mesures témoigne d’une volonté gouvernementale de répondre aux besoins des citoyens à l’approche de l’Aïd El-Adha.