Vente des billets Valence – Mostaganem : les précisions de Balearia

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur les traversées maritimes vers l’Algérie. Il s’agit notamment de celles concernant le transporteur maritime espagnol Balearia. En effet, d’après celles-ci cette compagnie maritime a suspendu toutes ses dessertes depuis Valence vers le port de Mostaganem. Et ce, suite à la rupture des échanges commerciaux entre L’Algérie et l’Espagne.

Cependant, Balearia n’a pas attendu longtemps pour nier ces rumeurs. Dans une déclaration à la presse espagnole, le président directeur général de Balearia, Adolfo Utor, s’est exprimé pour remettre au point cette question. Selon lui, sa compagnie dispose de 4 à 5 millions d’euros bloqués dans ses comptes en Algérie. Une telle somme concerne la mise en vente des billets pour les traversées Valence – Mostaganem.

Balearia suspend la vente de ses billets en dinar algérien

Pour Adolfo Utor, ça serait bien dommage de suspendre toutes les activités de la compagnie à destination de Mostaganem. Dans ce sillage, le président de Balearia a fait référence aux « milliers de clients qui ont acheté leurs billets et programmé leurs vacances et qui pourraient être concernés », dit-il.

Par ailleurs, la décision de cette compagnie maritime espagnol concerne la suspension de ses vente en dinar algérien; du moins pour le moment. Et pour cause ? la difficulté voir l’impossibilité de transfert des fonds. Ainsi, Balearia compte poursuivre la commercialisation de ses billets depuis et vers Mostaganem et Valence sur son site internet. Une décision permettant aux voyageurs de régler leur réservation en euro, y compris depuis le territoire national algérien.

Nombreuses sont les agences de voyages établies en Algérie qui ont rapporté cette information. En effet, celle-ci insistent sur le fait que le programme de Balearia; concernant ses traversées depuis le port de Valence vers celui de Mostaganem sera maintenu.

Traversées Valence – Mostaganem à bord de Balearia

A destination de l’Algérie, Baléaria opère une traversée tous les samedis à 18h depuis le port de valence. Et une autre, chaque dimanche à la même heure au départ de Mostaganem.

En revanche si vous envisager de passer vos vacances d’été en Espagne, vous pouvez réserver votre voyage pour le 25 juin 2022. A cette date, les sièges ne sont plus disponible. Cependant, vous pouvez voyager en cabine au prix de 289.52 euros. Ce prix s’étale également pour les traversées programmées pour le mois de juillet de l’année en cours.

Par ailleurs pour le mois d’août prochain, Balearia affiche disponibles les places sur la ligne Valence-Mostaganem. En effet, que se soit en siège ou en cabine, vous pouvez réserver votre voyage. Ainsi, les prix de celle-ci se fixent au 219.45 euros en siège et 283.77 euros en cabine, pour un seul passager.

Il convient de préciser qu’en raison de la décision prise par la compagnie maritime, les voyageurs algériens ne pourrons plus réserver leurs billets depuis les agences de voyage en en dinar Algérien.