Vente des billets programme été 2022 : Algérie Ferries fait le point

Le transporteur national Algérie Ferries a lancé les ventes des billets de son programme spécial été 2022, le 23 mai 2022. Cependant, les tensions ne se sont toujours pas calmées du côté de la diaspora. Entre des files d’attente interminables et des places indisponibles, nombreux sont ceux qui n’ont pas réussi à dénicher leur billet pour célébrer l’Aïd El Adha à côté de leurs proches en Algérie.

Le directeur commercial d’Algérie Ferries, Karim Bouznad s’est prononcé sur les ondes de la chaîne I de la radio algérienne, aujourd’hui 1 juin 2022. En effet, le responsable a rappelé que le transporteur maritime national a lancé les réservations des billets. il y a environ deux semaines.

Selon ce responsable, l’opération des ventes des billets suit parfaitement le plan tracé par les autorités compétentes. Et ce au rythme de six liaisons hebdomadaires à destination de Marseille et une vers Alicante. S’exprimant sur les tensions au niveau des locaux d’Algérie Ferries en France et sur les réclamations de la diaspora sur les réseaux sociaux; Bouznad revient sur la suspension des activités de la compagnie due à la pandémie du Covid-19.

Par ailleurs, le directeur commercial d’Algérie Ferries a fait état de 90% de réservations coïncidant avec l’Aïd El Adha; vendues durant les premiers jours du lancement. En revanche, celui-ci insiste sur la difficulté de satisfaire la totalité de la demande enregistrée pour le mois de juillet. Mais aussi pour Septembre 2022 en raison de la rentrée scolaire en Europe.

De plus, Bouznad a ajouté qu’Algérie Ferries est prête à transporter de 250000 à 300000 passagers par an; et ce grâce à ces quatre unités maritimes.

Prix des billets hors portée, Bouznad réagit

Interrogé sur la question des prix, le directeur commercial d’Algérie Ferries confirme que les billets sont commercialisés à des tarifs avoisinant les 260 euros; au départ de Marseille. En effet, selon ses dires, c’est une somme qui convient aux budgets de la diaspora algérienne.

Précédemment, lors de son intervention a Echorouk Morning, ce même responsable a confirmé que la forte demande; recensée sur le site de réservations et les locaux de la compagnie maritime est due à la réduction des prix qui touche les 50%; tout en affirmant que les tarifs qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont que des rumeurs.

Sur ce sujet, il déclare que les problèmes techniques rencontrés sur le système de réservation sont causés par la forte demande; qui dépasse les 10000 par jour. C’est ce qui fait que tous les billets à destination d’Alicante en Espagne sont indisponibles, et ce jusqu’à septembre 2022.