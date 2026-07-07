Vente de pneus en Algérie : Naftal annonce de nouvelles mesures

Naftal a annoncé ce mardi la sélection de 13 opérateurs étrangers dans le cadre de son second appel d’offres international, lancé pour l’acquisition de 3,5 millions de pneumatiques. Djamel Cherdoud, PDG de l’entreprise publique, a précisé que les premières livraisons issues de ce dispositif alimenteront le marché national dès le mois de septembre prochain. Une échéance ferme, présentée comme le point de bascule après plusieurs mois de tensions sur l’approvisionnement.

Naftal porte sa capacité de distribution à 6 000 pneus par jour

Pour absorber ce flux massif d’importations, Naftal ne se contente pas de multiplier les fournisseurs. L’entreprise restructure en profondeur son réseau logistique. Cherdoud a annoncé l’ouverture de 220 nouveaux points de retrait répartis sur l’ensemble du territoire national, venant s’ajouter aux centres de distribution déjà opérationnels.

Ces nouvelles implantations sont exclusivement dédiées aux clients passant commande via la plateforme numérique e-mahata.naftal.dz. Résultat attendu : une capacité de distribution portée à 6 000 pneus par jour, contre un volume nettement inférieur aujourd’hui. L’objectif affiché est de « garantir la proximité du service et améliorer la fluidité de l’approvisionnement sur tout le territoire », selon les termes du PDG.

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Une réunion de concertation avec les professionnels du transport

Ces annonces ont été formulées lors d’une réunion de coordination réunissant les directions de Naftal et du groupe Iris, en présence des représentants syndicaux des chauffeurs de taxi, des transporteurs de voyageurs et de marchandises. L’ordre du jour portait sur le suivi des accords conclus entre les parties et sur les difficultés concrètes rencontrées par les professionnels du secteur.

Cherdoud a réaffirmé l’importance stratégique du partenariat avec Iris, qualifiant le groupe algérien de « partenaire qui a enrichi le marché national avec un produit local de qualité et compétitif ». Un groupe de travail conjoint sera mis en place pour assurer le suivi des conventions signées et proposer des ajustements en temps réel.

De son côté, Djamel Kaidoum, directeur général adjoint d’Iris, a exprimé sa confiance dans les résultats de cette concertation. Il a confirmé l’engagement du groupe à augmenter le quota de pneus alloué à Naftal pour les professionnels du transport, tout en insistant sur la nécessité de « poursuivre la coopération pour combattre la spéculation et les pratiques illégales ».

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Iris et Naftal, un front commun contre la spéculation sur les pneus

La lutte contre les circuits parallèles constitue le fil rouge de cette stratégie. Depuis le lancement des premières importations massives, la plateforme numérique e-mahata a été conçue précisément pour court-circuiter les revendeurs opportunistes. L’obligation de présenter la carte grise du véhicule lors de l’inscription a permis de bloquer des tentatives de détournement à grande échelle.

L’alliance entre les deux entreprises s’inscrit dans cette même logique. En consolidant les volumes disponibles et en traçant chaque transaction, Naftal et Iris entendent rendre la spéculation structurellement impossible. Les représentants syndicaux présents à la réunion ont salué « les efforts considérables déployés » et exprimé leur souhait de voir ce partenariat se prolonger « dans le même esprit positif ».

Un marché sous tension depuis des mois, une réponse qui s’est construite par étapes

Pour comprendre l’ampleur de l’enjeu, il faut rappeler le contexte. Les besoins annuels du marché algérien en pneumatiques sont estimés à 6,5 millions d’unités, selon les données internes de Naftal. Face à cette demande structurelle, la pénurie avait fait grimper le prix d’un pneu jusqu’à 24 000 DA sur certains marchés informels.

La réponse de l’État s’est construite progressivement. En novembre 2025, deux contrats avaient été signés avec Continental (Allemagne) et Prometeon (Italie) pour une première vague d’importations. Ces livraisons avaient permis de ramener les prix à 13 000 DA et d’injecter plusieurs centaines de milliers d’unités sur le territoire. Le second appel d’offres international, dont les résultats ont été annoncés aujourd’hui, représente une montée en puissance décisive.

Par ailleurs, des facilités spécifiques avaient été mises en place en juin dernier pour les chauffeurs de taxi, avec des pneus Continental accessibles via les points de vente agréés et l’application Naftal Khadamat. Le dispositif annoncé ce mardi élargit considérablement cette logique à l’ensemble des professionnels du transport.

Avec 13 fournisseurs retenus, 220 points de retrait supplémentaires et une capacité journalière de 6 000 pneus, Naftal pose les jalons d’un rééquilibrage durable. Septembre sera le vrai test.

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