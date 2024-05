Vente de Naturgy aux Émirats : Alger menace de mettre de l’eau dans son gaz

ALGER/MADRID — Selon une information de Reuters, l’Algérie menacerait Naturgy (anciennement Gas Natural) d’annuler ses livraisons si les actions si la société espagnole du secteur de l’énergie vendait ses actions à la société TAQA d’Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

L’agence de presse mondiale n’a pas donné le nom de la société qui pourrait acheter des actions de Naturgy, mais la holding TAQA (طاقة) d’Abou Dhabi a déclaré le mois d’avril dernier qu’elle était en pourparlers avec les trois principaux actionnaires de Naturgy.

Ainsi, si ces négociations aboutissent, les émiratis lanceront une offre publique d’achat (OPA) sur la plus grande société de gaz naturel d’Espagne. Et cette éventualité a poussé Alger à formuler la menace de suspendre ses livraisons de gaz à Natrugy, étant donné les tensions qui caractérisent les relations entre l’Algérie et les Émirats arabes unis depuis plusieurs semaines.

À ce propos, il faut savoir que Naturgy détient une participation dans un gazoduc clé entre l’Espagne et l’Algérie, ainsi que des contrats importants avec le groupe Sonatrach, qui fournit du gaz à l’Espagne par l’intermédiaire de ce gazoduc.

Natrugy dément, TAQA confirme : qui croire ?

En outre, Naturgy a signé des contrats d’approvisionnement “take or pay” (type de contrat, qui oblige l’entreprise/client soit à prendre le produit au fournisseur, soit à lui payer une pénalité) jusqu’en 2032 avec l’Algérie, a indiqué un porte-parole de la société à Reuters.

Ce même responsable a déclaré à l’agence presse : « Naturgy ne fait partie d’aucune négociation portant sur l’actionnariat de la société, comme ce fut clairement indiqué dans les documents pertinents publiés à l’époque ». Tandis qu’un porte-parole du ministère espagnol de l’Énergie s’est refusé à tout commentaire.

Pourtant, le mois dernier, TAQA a annoncé qu’elle était en pourparlers avec les sociétés de capital-investissement CVC et GIP, qui détiennent chacune plus de 20 % de Naturgy, en vue de racheter leurs parts. La holding d’Abou Dhabi a également informé qu’elle négociait avec le principal actionnaire de Naturgy, Criteria, qui détient une participation de 26,7 %, au sujet d’un éventuel accord de partenariat.

Par ailleurs, selon les données de l’opérateur de réseau gazier espagnol, Enagas, l’Algérie a été le premier fournisseur de gaz de l’Espagne au cours des trois premiers mois de l’année 2024. Elle représente environ un tiers des importations totales de gaz de la péninsule ibérique.