Vente de moutons importés : Les opérations se poursuivent jusqu’à cette date

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a tenu à rassurer les citoyens ce mardi quant à la continuité des opérations de vente des moutons importés destinés à l’Aïd El Adha. Selon les autorités, l’approvisionnement sera assuré dans des conditions sanitaires et organisationnelles rigoureuses.

Invitée de l’émission, l’Invité de la matinale de la radio chaine 2, Leïla Ramdani, directrice chargée des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a souligné la mise en place d’une série de mesures strictes pour contrôler la qualité des bêtes importées, depuis leur pays d’origine jusqu’à leur arrivée dans les points de vente agréés.

Ramdani a précisé qu’une commission sectorielle spécialisée a été créée par le ministère afin d’encadrer les différentes étapes de l’importation, de la distribution et de la vente. Elle a expliqué que le processus débute par l’établissement d’un certificat sanitaire vétérinaire conjoint avec les autorités vétérinaires du pays exportateur, conformément aux normes établies par l’Organisation mondiale de la santé animale.

🟢 À LIRE AUSSI : Le bétail importé secoue le marché : voici ce que vaut désormais le mouton local

Ce document atteste notamment que les animaux sont exempts de maladies et n’ont reçu aucun médicament ni hormone durant le mois précédant leur embarquement.

Aïd El Adha 2025 : Jusqu’à quand se poursuivront les ventes de moutons importés ?

La directrice a également indiqué que les entreprises importatrices sont tenues d’envoyer des vétérinaires pour examiner le cheptel avant son expédition. À leur arrivée dans les ports algériens, les animaux subissent un contrôle minutieux avant d’être transférés vers des sites de quarantaine pour une inspection supplémentaire.

C’est à l’issue de cette étape qu’un certificat de sécurité vétérinaire est délivré, autorisant leur distribution vers les points de vente.

Afin de faciliter l’acquisition des moutons, Ramdani a annoncé la mise en place de plus de 800 points de vente à travers le territoire national. Ces espaces ont été aménagés selon des normes sanitaires strictes et proposent des services électroniques, incluant le paiement électronique et des bureaux de poste mobiles pour simplifier les transactions.

Elle a insisté sur le fait que les opérations d’importation se poursuivent à un rythme régulier et que la distribution dans les points de vente officiels s’effectuera progressivement jusqu’à la veille de l’Aïd, assurant ainsi la satisfaction des besoins des citoyens dans toutes les régions du pays.

Pour rappel, le PDG du groupe Agrolog, Mohamed Betraoui, avait initialement indiqué que les ventes se poursuivraient jusqu’au 25 mai. Cette prolongation vise donc à garantir un accès plus large aux moutons importés pour les familles algériennes à l’approche de la fête.

🟢 À LIRE AUSSI : Baisse des prix de la viande à l’approche de l’Aïd : voici les tarifs actuels en Algérie

Concernant le cheptel local, la responsable a affirmé que le ministère exerce un contrôle sanitaire rigoureux sur les animaux transités des wilayas exportatrices vers les wilayas importatrices. Une surveillance similaire est également appliquée aux moutons proposés à la vente dans les points désignés par les walis.

En conclusion, Ramdani a assuré que des points d’abattage contrôlés seront mis à disposition durant les jours de l’Aïd. Ces structures seront supervisées par des vétérinaires qualifiés, et des équipes vétérinaires mobiles seront également déployées pour accompagner les citoyens et intervenir en cas de besoin, dans le souci de préserver la santé des animaux et la santé publique.