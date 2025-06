Vente de logements LPL à ALGER : Prix officiels, superficies et modalités d’acquisition

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) a annoncé aujourd’hui l’ouverture des inscriptions pour l’acquisition de logements promotionnels libres (LPL) dans la capitale.

Cette opportunité s’adresse aux citoyens résidant en Algérie et à l’étranger, désireux d’acquérir un bien immobilier dans le cadre de cette formule. Les inscriptions débutent ce mardi 24 juin 2025, à partir de 14h00.

L’opération concerne spécifiquement le site résidentiel, Sorecal Bab Ezzouar, qui propose un total de 262 unités de logement promotionnel libre. Ces appartements sont disponibles en différentes configurations, à savoir des appartements de trois pièces (F3), quatre pièces (F4) et cinq pièces (F5), selon le stock disponible.

Concernant les prix et les superficies, les appartements de type F3 affichent une superficie d’environ 130,51 mètres carrés, avec un prix fixé à 21 338 385 DA. Pour les appartements de type F4, les superficies varient entre 110,74 et 151,5 mètres carrés, avec des prix débutant à 18 105 990 DA et pouvant atteindre 24 770 250 DA.

🟢 À LIRE AUSSI : Des navettes à 50 DA vers et depuis l’aéroport d’Alger… Voici ce que propose l’ETUSA

Enfin, les appartements de type F5 proposent des superficies allant de 136,87 à 192,52 mètres carrés, avec des prix oscillant entre 22 378 245 DA et 31 477 020 DA.

L’ENPI a précisé que les inscriptions se feront exclusivement en ligne, via le site officiel de l’entreprise : https://www.enpi.dz ou directement via le lien rapide : https://www.enpi-net.dz/LPL.

Il est important de noter que les inscriptions seront clôturées dès qu’un nombre suffisant de demandes aura été atteint.

LPL à Oued Tlélat (Oran) : 490 logements publics locatifs bientôt attribués

Dans un autre registre et pour étoffer l’offre de logement à l’échelle nationale, près de 490 logements publics locatifs (LPL) seront prochainement attribués dans la commune de Oued Tlelat, dans la wilaya d’Oran. L’information a été rapportée ce lundi par l’APS, citant des sources au sein de la collectivité locale.

Les services compétents ont d’ores et déjà procédé à l’affichage des listes nominatives des bénéficiaires de ce quota de logements. Un délai de huit jours a été fixé pour l’introduction des recours, qui devront être déposés au Centre culturel Sidi Mohamed Belkebir de la même commune.

Il est à souligner que les travaux de réalisation de ce programme de logements sont achevés à 100%, incluant les aménagements extérieurs tels que les trottoirs, les espaces verts et les aires de jeux pour enfants, offrant un cadre de vie complet aux futurs occupants.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger lance son plan estival : 13 lignes de bus pour rejoindre les plages à petit prix !

Par ailleurs, il est important de noter que les listes nominatives des bénéficiaires de plus de 3 740 logements publics locatifs ont été publiées récemment dans la wilaya d’Oran. Sur ce total, 2 000 logements ont été attribués à la commune d’Oran.

Le reste a été réparti entre plusieurs communes, à savoir Aïn El Turck, El Braya, Aïn El Bia, Gdyel, Benfreha, Es-Senia, El Ançor et Boutlelis. L’opération de distribution des logements se poursuit activement à travers les différentes communes de la wilaya, marquant une avancée significative dans la résorption de la crise du logement.