Prix de l’eau non-minérale : l’APOCE s’indigne

La crise de l’eau en Algérie ne cesse d’alimenter le mécontentement populaire. Après les appels des responsables, la colère des citoyens, et les décisions des autorités, voilà que c’est le tour de l’organisation qui représente les consommateurs Algériens, qui vient de réagir suite à certaines pratiques mercantilistes dénuées de logique et d’humanité, qui sont pratiquées par des individus sans foi ni loi.

Profitant de la crise de l’eau qui frappe la wilaya d’Alger, mais aussi plusieurs autres régions du pays, des individus qui n’ont de citoyens que le nom, mettent en vente de l’eau non minérale avec des prix exagérément élevés, alors que les Algériens traversent une crise économique des plus difficiles.

Le message de l’APOCE

Sur sa page Facebook officielle, l’Association de Protection et Orientation du Consommateur et de son Environnement a tenu à dénoncer la situation difficile que vit le citoyen Algérien face à une crise d’eau qui ne cesse de pourrir le quotidien de plusieurs habitants, et d’ouvrir la voie à des pratiques indignes des temps modernes. L’APOCE a également publié une image largement partagée sur les réseaux sociaux, montrant des citoyens faisant la queue afin d’acheter de l’eau non minérale par litre auprès d’un camion citerne.

Dans la publication de l’APOCE, il est précisé que l’eau non minérale se vend à 50 dinars Algériens les dix litres, et à 25 dinars pour 5 litres, soit à 5 dinars le litre d’eau non minérale. Attristée, l’organisation qui vise la protection du consommateur Algérien a souligné que l’eau est une denrée qu’il faudrait consommer dorénavant avec rationnement.

Selon cette organisation, ces images sont dues à une pluviométrie faible qui a été constatée ces trois derniers années, ce qui a laissé la plupart des barrages quasi vides. Il est à noter que le wali d’Alger a annoncé le nouveau plan d’approvisionnement de la capitale de l’eau potable qui prendra effet demain samedi le 26 juin 2021.