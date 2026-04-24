Vente de fraises sur le marché algérien : faites attention à cette pratique avant d’acheter

Alors que les étals des marchés se remplissent de fraises à l’approche des fortes chaleurs, une pratique de plus en plus répandue inquiète : la vente de ce fruit fragile dans des barquettes en plastique hermétiquement fermées. Face à cette tendance, l’APOCE tire la sonnette d’alarme.

Ces dernières semaines, de nombreux vendeurs proposent des fraises conditionnées dans des boîtes en plastique fermées, remplaçant les traditionnels plateaux ouverts. Si cette méthode peut sembler plus pratique ou plus “propre” à première vue, elle présente en réalité des risques importants, notamment en période de chaleur.

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur met en garde contre les effets de ce conditionnement inadapté. En l’absence de ventilation, l’humidité se retrouve piégée à l’intérieur de la barquette, tandis que la température peut rapidement augmenter. Ce phénomène crée un environnement propice au développement de moisissures et à la prolifération de bactéries.

Conséquence directe : une dégradation accélérée des fraises, mais surtout un risque accru pour la santé du consommateur, avec des cas potentiels d’intoxication alimentaire.

Des recommandations claires pour les consommateurs et les commerçants

Face à cette situation, l’organisation rappelle que la fraise est un fruit particulièrement sensible, qui nécessite des conditions de conservation strictes. Une bonne aération et une température basse sont essentielles pour préserver sa fraîcheur et éviter toute contamination.

Les consommateurs doivent ainsi redoubler de vigilance au moment de l’achat. Les spécialistes conseillent les consommateurs d’éviter les fraises présentées dans des contenants hermétiquement fermés, surtout lorsque l’on expose ces dernières en plein soleil ou dans des environnements chauds.

Les consommateurs doivent également vérifier attentivement l’état du fruit, en recherchant toute trace de moisissure ou de détérioration.

Par ailleurs, après l’achat, les consommateurs doivent transporter rapidement les fraises vers un endroit réfrigéré, les laver soigneusement avant consommation et s’assurer de leur qualité sanitaire.

De leur côté, les autorités appellent les commerçants à respecter rigoureusement les conditions d’exposition et de stockage de ce fruit délicat. L’objectif est double : garantir la sécurité des consommateurs et prévenir les risques liés à la consommation de produits alimentaires altérés.

À l’heure où les températures grimpent, cette alerte rappelle l’importance de bonnes pratiques, aussi bien du côté des vendeurs que des acheteurs, pour préserver la qualité des produits et protéger la santé publique.

Fruits et fortes chaleurs : les précautions essentielles pour éviter les risques sanitaires

Avec la hausse des températures, la consommation de fruits frais augmente, mais les risques liés à leur mauvaise conservation aussi. Face à cette réalité, plusieurs organismes internationaux alertent sur les bonnes pratiques à adopter pour protéger la santé des consommateurs.

Riches en vitamines, en fibres et en eau, les fruits sont indispensables à une alimentation équilibrée. Pourtant, ils restent des produits particulièrement sensibles aux conditions de transport, de stockage et d’exposition.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les aliments frais, notamment les fruits et légumes, peuvent rapidement devenir des vecteurs de contamination s’ils ne sont pas manipulés correctement. La chaleur accélère en effet la prolifération des micro-organismes, augmentant ainsi les risques d’intoxication alimentaire.

Même constat du côté de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui souligne que les chaînes d’approvisionnement mal maîtrisées notamment en période estivale favorisent la détérioration rapide des produits frais.

Plusieurs facteurs peuvent altérer la qualité sanitaire des fruits :

La chaleur excessive : elle favorise le développement de bactéries et de moisissures.

L’humidité : un environnement humide accélère la dégradation.

Le manque d’hygiène : manipulation sans lavage des mains ou surfaces contaminées.

Le stockage inadapté : absence de réfrigération ou exposition prolongée au soleil.

D’après le Centers for Disease Control and Prevention, des pratiques domestiques simples mais négligées, comme un lavage insuffisant ou une mauvaise conservation, provoquent une grande partie des maladies d’origine alimentaire.

Quels sont les bons réflexes à adopter ?

Adopter de bonnes pratiques face aux fruits frais devient essentiel lorsque les températures grimpent. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé, une grande partie des risques alimentaires peut être évitée grâce à des gestes simples et réguliers.

Dès l’achat, la vigilance s’impose. Il convient de privilégier des fruits visuellement sains, sans traces de moisissure ni signes de détérioration. Un fruit trop mou ou exposé en plein soleil peut déjà être altéré, même si son apparence semble correcte au premier regard.

Une fois les fruits achetés, la rapidité de transport joue un rôle clé. Sous l’effet de la chaleur, leur qualité peut se dégrader rapidement. Il est donc recommandé de les placer sans attendre dans un endroit frais, voire au réfrigérateur pour les plus sensibles.

Le lavage reste une étape incontournable. Rincer soigneusement les fruits à l’eau potable permet d’éliminer une partie des impuretés et des micro-organismes. Cette précaution s’applique même aux fruits destinés à être épluchés, afin d’éviter toute contamination lors de la découpe.

Le stockage doit également être maîtrisé. Mélanger fruits non lavés et aliments prêts à consommer augmente les risques de contamination croisée. De même, laisser des fruits coupés à température ambiante favorise le développement bactérien.

Enfin, il est essentiel de rester attentif aux signes inhabituels. Une odeur suspecte, une texture anormale ou un aspect altéré doivent inciter à ne pas consommer le produit. Comme le souligne le Centers for Disease Control and Prevention, ce réflexe simple permet d’éviter de nombreux cas d’intoxication alimentaire.