Vente de faux rendez-vous visas : 6 personnes arrêtées à Alger

À plusieurs reprises, l’APOCE a mis en garde contre des pages fictives, sur les réseaux sociaux, qui se cachent derrière des commerces en lignes. En effet, de nombreuses personnes ont été victimes d’escroquerie de la part de ces pages fictives, qui proposent leurs services dans différents domaines.

Dans ce même sillage, le tribunal correctionnel de Dar EL Beidha a, récemment, traité l’affaire de 6 personnes, accusées d’escroquerie et du non-respect de la réglementation régissant le transfert des capitaux depuis et vers l’Algérie.

Selon le quotidien arabophone Echorouk, sont concernées par ces accusations 6 personnes. Dont, un propriétaire d’une agence de voyage, un étudiant universitaire et un Steward de la compagnie aérienne nationale.

Vente de faux rendez-vous visas : un réseau démantelé à Alger

Les éléments de la police ont réussi à découvrir l’activité de ses personnes suite à une plainte formulée par l’une des victimes de ce réseau. La victime, après avoir fait la connaissance du propriétaire de l’agence en question grâce à une annonce sur les réseaux sociaux, a demandé la réservation d’un rendez-vous visas vers le Canada, en contrepartie, de la somme de 50000 dinars algériens. Cependant, selon les propos de cette victime, cette offre s’est révélée fausse.

Par ailleurs, suite à l’enquête lancée par les éléments de la police, d’autres victimes ont été découvertes. Et, les suspects ont été arrêtés. Selon Echorouk, le propriétaire de cette agence de voyage fait appel à un étudiant et un steward pour obtenir des billets d’avions et des rendez-vous visas pour les vendre, au marché noir, à des prix exorbitants.

Lors d’une dernière audition programmée pour le lundi dernier, les deux autres accusés ont nié les accusations et ont fait savoir que leur rôle s’est limité à mettre à disposition des clients de l’agence les billets de voyage. De son côté, le procureur de la république a demandé cinq ans de prison ferme à l’encontre de ces accusés, avec l’obligation de verser une amende conforme à la loi.