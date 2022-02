Vent, pluie et neige : les prévisions météo de ce mardi 1er février

Des vents forts affecteront à partir de ce mardi 1er février plusieurs wilayas de l’est du pays, indique météo Algérie dans une alerte. Des pluies et quelques flocons de neige seront également observés dans certaines régions.

Selon un bulletin météo émis par les services de l’Office de météorologie, plusieurs wilayas de l’est sont placées en vigilance orange « Vents violents ». Les wilayas concernées sont El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Souk Ahres, Guelma, Constantine, Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouagui, Tébéssa et Khenchela.

La direction et la force des vents seront de Nord-Ouest avec une vitesse de 60/70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en rafales, et ce, à partir de mardi de 00 h 00 à 18 h 00, précise la même source.

D’autres wilayas du centre et de l’intérieur du pays sont placées en vigilance jaune « vent violent ». Il s’agit, selon la carte de vigilance de Météo Algérie, des wilayas de Bouira, Msila, Biskra, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Touggourt.

Des wilayas du sud du pays sont également placées en vigilances jaune « vent de sable », ajoute la même source. Les wilayas concernées sont : « El Oued, El Mghair, Ouled Djellal, Ouargla.

Pluies et quelques chutes de neige

À l’est du pays, Météo Algérie prévoit un ciel venteux et nuageux avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses sur les régions côtières et intérieures. D’ailleurs, les wilayas de Béjaia et Bordj Bou Arreridj sont placées en vigilance jaune « pluie ».

Quelques chutes de neige seront observées sur les reliefs du centre-est dépassant 1200 mètres d’altitude, s’améliorant en soirée.

Pour ce qui est des régions de l’ouest du pays, excepté quelques bancs de brume locaux près des côtes et dans les vallées, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Au centre du pays, l’on s’attend à des passages nuageux, parfois denses sur les régions côtières et intérieures du centre-est avec quelques pluies, s’améliorant progressivement à partir de la soirée.

Les températures maximales attendues pour le cours de cette journée, elles seront entre 14 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 06 et 17 degrés sur les régions intérieures et entre16 et 28 degrés sur les régions sahariennes.