Vendredi 21 avril, 1er jour de l’Aïd el-Fitr 2023 en Algérie

À l’occasion de la nuit du doute, le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs vient d’annoncer que la date du vendredi 21 avril 2023 sera celle de l’Aïd el-Fitr de cette année, confirmant ainsi que le dernier jour du mois sacré du Ramadan 2023 en Algérie, est aujourd’hui, le jeudi 20 avril 2023.

En effet, la date de la fête de rupture du jeûne du Ramadan 2023 a été officialisée par le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Après l’observation lunaire de la « nuit du doute » ce jeudi, le Ministère a confirmé la date du vendredi 21 avril 2023 comme étant celle de l’Aïd el-Fitr de cette année. Précisant aussi que l’observation de ce croissant lunaire a été possible à Mostaganem et El Oued.

De plus, il convient de rappeler que la Commission nationale d’observation du croissant lunaire s’est réunie ce jeudi soir à l’occasion de la nuit du doute pour déterminer le premier jour du mois de Chawal (1444 de l’hégire), qui correspond au premier jour de l’Aïd el-Fitr.

La date de l’Aïd el-Fitr en France annoncée

En outre, la date de la fin du mois sacré du Ramadan a été officialisée par la Grande Mosquée de Paris. Après l’observation lunaire de la « nuit du doute » jeudi, l’institution a confirmé la date du vendredi 21 avril 2023 comme étant celle de l’Aïd el-Fitr de l’année en cours, en France.

A part la France, plusieurs pays arabes ont aussi annoncé que l’Aid el-Fitr de cette année sera célébré demain, le vendredi 21 avril, à l’instar de l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweit…