Vendeuse de légumes depuis l’enfance : le parcours inspirant de cette jeune algérienne

Dans un monde où les épreuves de la vie forgent les caractères les plus résilients, Rayane Cherbal, originaire de Constantine, incarne un exemple de détermination et de courage. Son parcours, marqué par les difficultés et les défis, illustre une volonté inébranlable de réussir malgré les obstacles.

L’histoire de Rayane commence très tôt. Orpheline de père, elle a dû faire face à une responsabilité immense dès l’âge de 10 ans, lorsque sa mère, seule source de revenu de la famille, est tombée malade. Consciente de la nécessité d’apporter un soutien financier à son foyer, elle s’est lancée dans la vente de diouls.

Mais le chemin était semé d’embûches. N’ayant ni l’expérience ni le savoir-faire nécessaire, la qualité de ses diouls ne convainquait pas les acheteurs. Loin de se décourager, elle a persévéré, cherchant d’autres alternatives pour gagner sa vie et venir en aide à sa famille.

Face aux difficultés rencontrées avec les diouls, des commerçants lui ont suggéré de vendre du persil, un produit de base toujours demandé sur les marchés. Rayane a saisi cette opportunité et a travaillé pendant cinq ans dans ce domaine, développant petit à petit son activité. Elle n’hésitait pas à arpenter les rues et les marchés pour vendre son produit, affrontant le regard des passants et les préjugés.

Avec le temps, elle a diversifié son activité en travaillant avec les marchands de fruits et légumes. Tantôt vendeuse de légumes, tantôt de fruits, elle s’adaptait aux besoins du marché et aux opportunités qui se présentaient à elle.

Une pause pour se consacrer à un nouveau projet

Après avoir obtenu son diplôme, Rayane a temporairement mis de côté son activité pour se lancer dans un autre domaine : la décoration d’événements et de mariages. Passionnée par cet univers, elle a investi du temps et des ressources pour bâtir son entreprise. Cependant, des difficultés financières sont rapidement apparues, l’obligeant à trouver une solution pour maintenir son projet à flot.

C’est ainsi qu’elle a décidé de revenir à son premier métier : la vente de persil. Avec une motivation inébranlable, elle a repris son activité avec une nouvelle perspective : celle de financer son entreprise et poursuivre son rêve.

Le regard de la société et la force de l’ambition

Rayane n’a pas seulement dû affronter les difficultés financières, elle a également dû faire face à de nombreuses critiques et jugements, y compris ceux de son entourage. Certains membres de sa famille ont vu d’un mauvais œil son apparition sur les réseaux sociaux en tant que “vendeuse de légumes”, estimant que cela ternissait leur image.

Mais loin de se laisser abattre, elle a tenu bon. « Le travail n’a jamais été une honte et ne le sera jamais », affirme-t-elle avec fierté. Pour elle, l’important n’est pas l’opinion des autres, mais la manière dont elle gagne sa vie honnêtement et indépendamment.

Un parcours qui force le respect

Aujourd’hui, après 17 ans dans ce domaine, Rayane Cherbal est une femme accomplie. Son travail lui a permis de se bâtir une solide réputation et de gagner le respect de nombreuses personnes qui la soutiennent sur les réseaux sociaux. Grâce à son courage et à son acharnement, elle a réussi à transformer les épreuves en opportunités.

Son histoire est une leçon de résilience et de détermination, prouvant que chaque métier a sa dignité et que la persévérance finit toujours par porter ses fruits. En alliant travail acharné et ambition, Rayane incarne un modèle inspirant pour toute une génération de jeunes Algériens prêts à relever les défis de la vie avec courage et détermination.