Véhicules volés, maquillés et revendus : Découvrez le modus operandi de ce réseau d’Alger

Les éléments de la Gendarmerie nationale d’Aïn Kehla ont mis fin aux activités d’une bande criminelle organisée, spécialisée dans le vol de véhicules et de camions, leur désossage et la revente de leurs pièces détachées. Trois individus ont été interpellés au cours de cette opération d’envergure.

C’est un coup de filet majeur que viennent de réaliser les forces de la Gendarmerie nationale de la brigade d’Aïn Kehla, dans la capitale. Suite à des investigations approfondies et de minutieuses opérations de recherche, un réseau criminel d’envergure, spécialisé dans le vol, le démantèlement et le trafic de pièces détachées de véhicules d’occasion, a été entièrement neutralisé.

Selon un communiqué émanant du commandement de la Gendarmerie nationale, l’affaire a éclaté à la suite de l’ouverture d’une enquête minutieuse concernant le vol d’un camion dans le quartier d’Aïn Kehla, relevant de la commune de Hraoua à Alger.

Alger : Un réseau criminel spécialisé dans le vol et le désossage de camions démantelé

Dès le signalement du délit, la brigade locale a mobilisé ses services de renseignement et intensifié ses recherches sur le terrain afin d’identifier avec précision les membres de cette organisation criminelle.

La même source précise que les services de sécurité ont élaboré un plan d’action rigoureux, mené en étroite coordination avec les autorités judiciaires territorialement compétentes. Cette stratégie payante a permis de localiser et d’identifier le cerveau de cette organisation. Le suspect principal a été appréhendé et conduit immédiatement au siège de la brigade pour y être interrogé.

L’enquête approfondie, appuyée par l’exploitation optimale des outils technologiques de pointe et une extension de compétence juridictionnelle vers les wilayas limitrophes, a révélé de nouveaux éléments substantiels sur le modus operandi et les ramifications de ce réseau.

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Les perquisitions ciblées et les descentes policières opérées dans plusieurs parcs de stockage et de vente de pièces détachées d’occasion, renforcées par l’expertise technique d’un ingénieur des mines, ont permis de découvrir de nombreux châssis, des moteurs et des pièces de rechange appartenant à des véhicules et camions faisant l’objet de fiches de recherche.

Le modus operandi des trafiquants dévoilé : des véhicules maquillés saisis

Sur les lieux des perquisitions, les enquêteurs ont également mis la main sur plusieurs véhicules fraîchement maquillés et prêts à être commercialisés. Les criminels procédaient systématiquement à la falsification des numéros de série afin de dissimuler l’origine frauduleuse des biens et de tromper la vigilance des services de sécurité.

Le bilan communiqué fait état de la résolution de plusieurs affaires similaires de vol de véhicules, de l’arrestation de deux complices supplémentaires, tandis que deux autres individus demeurent activement recherchés et en état de cavale.

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Un camion volé a été récupéré, alors que les investigations se poursuivent activement pour localiser le reste des suspects et mettre à nu toutes les ramifications possibles de ce réseau.

Enfin, l’institution sécuritaire indique que l’ensemble des parties impliquées dans cette affaire seront présentées devant les instances judiciaires compétentes dès l’achèvement de toutes les procédures légales d’usage.