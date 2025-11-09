Véhicules utilitaires : le constructeur algérien TIRSAM lance une nouvelle gamme de camions

Le groupe industriel Tirsam s’apprête à mettre sur le marché une nouvelle série de petits camions destinés à différents usages professionnels. L’entreprise, basée à Batna, poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de sa gamme de véhicules utilitaires produits localement.

Selon les informations communiquées par le groupe, les nouveaux modèles seront équipés d’un moteur de 1,5 litre, offrant un équilibre entre puissance et rendement énergétique. Leur capacité de chargement élevée vise à répondre aux besoins de transport de marchandises et de matériaux dans des secteurs variés, allant du commerce à l’agriculture.

Tirsam lance une nouvelle gamme de petits camions robustes et performants

Ces camions ont été conçus pour s’adapter aux conditions routières locales, souvent exigeantes, notamment en zones montagneuses. Le constructeur assure avoir travaillé sur la stabilité et la maniabilité du véhicule, tout en conservant un design simple et fonctionnel, adapté à un usage quotidien.

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue sur le marché algérien des utilitaires légers, largement dominé par les marques chinoises. Tirsam espère se faire une place dans ce segment où la demande reste forte, notamment chez les petites et moyennes entreprises.

Performance, fiabilité et production nationale au rendez-vous

Les modèles précédents de la marque avaient été commercialisés exclusivement en ligne, à des prix variant entre 390 millions de centimes pour la version de 3,5 tonnes et 460 millions pour celle de 6 tonnes. Cette stratégie de vente directe avait permis au groupe de toucher un large public professionnel à la recherche d’alternatives locales.

Créé en 2008, le groupe Tirsam s’est imposé au fil des années comme un acteur national dans la fabrication de tracteurs, camions et équipements agricoles. Il détient également la représentation exclusive en Algérie de la marque internationale DEVELON, spécialisée dans les engins de chantier.

Avec ce nouveau projet, Tirsam confirme son intention de renforcer la production nationale de véhicules utilitaires. L’entreprise mise sur une offre adaptée aux réalités du marché local, dans un contexte où les autorités encouragent la relance de l’industrie mécanique et automobile en Algérie.

Cette nouvelle gamme de camions devrait être commercialisée dans les prochains mois, une étape supplémentaire dans le développement d’une production locale capable de concurrencer les importations et de répondre aux besoins d’un secteur en pleine expansion.