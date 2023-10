De nos jours, la possession d’un véhicule est devenue une nécessité pour de nombreux citoyens algériens. Cependant, pour ceux dont le revenu est limité, l’achat d’une voiture peut s’avérer être un défi financier de taille.

Une lueur d’espoir apparaît à l’horizon alors que plusieurs banques algériennes annoncent la mise en place de mesures pour faciliter l’acquisition de véhicules, notamment par le biais de prêts et de systèmes de vente par facilité. Une banque en particulier a fait savoir qu’elle allait bientôt mettre en place un système de crédits dits « islamiques ».

Bientôt des crédits Halal pour l’achat de véhicules chez la banque BADR

Le citoyen algérien moyen se tourne de plus en plus vers l’achat à crédit de voitures, une option qui permet de répartir le coût sur une période plus longue, rendant ainsi l’accessibilité financière beaucoup plus facile.

Kenza Larbas, directrice marketing et communication au sein de la BADR (Banque de l’Agriculture et du Développement Rural), a révélé que l’institution des plans pour étendre ses services de financement de véhicules.

Ainsi, les guichets islamiques de la banque prévoient de proposer des options de financement pour l’achat de voitures d’ici à la fin de l’année, offrant ainsi une alternative financièrement viable aux personnes qui souhaitent acquérir un véhicule.

La BADR a également prévu que le financement de véhicules soit étendu aux succursales classiques de la banque en 2024, ce qui ouvrira encore davantage de possibilités pour les Algériens à faible revenu d’acquérir un véhicule, répondant ainsi à un besoin essentiel de mobilité de la vie moderne.

Achats de véhicules : plusieurs formules de crédits « Halal » disponibles

La BADR n’est pas la seule à prendre une telle initiative. Plus tôt dans l’année, la BNA avait également lancé une formule spéciale pour l’acquisition de voitures de façon « Halal ».

« La MOURABAHA AUTOMOBILE » est une formule proposant des prêts halal pour l’acquisition de voitures selon les préceptes de la charia. Pour être éligible, le consommateur doit être de nationalité algérienne, avoir moins de 70 ans et justifier d’un salaire régulier d’au moins 40 000 DA.

Le principe est le suivant : la banque procède à l’achat du véhicule, puis procède à la revente de ce dernier au consommateur moyennant une marge de bénéfices. La durée maximale de remboursement s’étalera sur 60 mois.