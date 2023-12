Pick Up Titano FIAT disponibles dès le 7 décembre en précommande : à quels prix ?

La première marque qui importe des véhicules neufs, depuis quelques mois est FIAT qui fait partie du groupe Stallentis, avec les modèles suivants : Fiat 500, 500 X, Ducato, Doblo, Scudo et Ducato, mais de nouveaux modèles arrivent pour l’année 2024. En effet, 3 nouveaux modèles de la marque italienne FIAT feront leur entrée dans le marché algérien en 2024, la FIAT Tipo Hatchback, Doblo Vitré et le Pick Up Titano. De quoi offrir aux consommateurs algériens encore plus de choix.

Bonne nouvelle le Pick Up Titano sera disponible en précommande dès demain, le jeudi 7 décembre 2023 aux prix suivants :

Simple Cabine 4*2 Endurance 3.519.000 DA

Double Cabine 4*2 Endurance 3.729.000 DA

Double Cabine 4*4 Endurance + (jante tole) 4.089.000 DA

Double Cabine 4*4 Endurance + 4.129.000 DA

Double Cabine 4*4 Volcano 4.319.000 DA.

FIAT lancera son usine d’Oran le 11 décembre prochain

La date officielle de l’inauguration de l’usine Fiat à Oran a été dévoilée. Le 11 décembre prochain marquera l’inauguration officielle de l’usine Fiat située dans la ville d’Oran. Cette usine tant attendue sera le lieu de production de la première voiture Fiat 500 fabriquée en Algérie.

La Fiat 500, réputée pour son élégance et son style italien, est très appréciée dans le monde entier. Son design unique et ses performances exceptionnelles en font un choix de prédilection pour de nombreux conducteurs. Grâce à l’ouverture de cette usine Fiat en Algérie, les amateurs de voitures auront désormais la possibilité d’acquérir une Fiat 500 fabriquée localement.

L’usine Fiat en Algérie sera équipée des dernières technologies et des équipements les plus modernes. Cette modernité garantira une production de haute qualité et une efficacité optimale. Fiat a investi dans cette usine pour garantir des normes de production élevées et créer des emplois locaux. Cet engagement de la part de Fiat représente une véritable opportunité pour l’économie algérienne.

