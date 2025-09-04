Véhicules neufs et de moins de 3 ans : fin des restrictions aux ports d’Alger et d’Oran

Depuis le 1ᵉʳ septembre, les compagnies maritimes Algérie Ferries et Nourris Elbahr Ferries ont levé les restrictions sur le transport des véhicules neufs ou de moins de trois ans, au départ des ports d’Alger et d’Oran.

L’interdiction, en vigueur depuis le 15 juin 2025, avait été mise en place en prévision de la haute saison. Elle visait à fluidifier le trafic dans les ports d’Alger et d’Oran, souvent saturés entre juin et septembre. Les véhicules concernés, neufs, de moins de trois ans, fourgons ou transport de plus de sept passagers, ne pouvaient être débarqués qu’à Bejaia, Skikda ou Annaba, afin de désengorger les grands ports du centre et de l’ouest du pays.

Suite à la fin de la période estivale, cette mesure temporaire a été levée. Les ports d’Alger et d’Oran peuvent de nouveau accueillir tous les types de véhicules. Cette décision a été confirmée par communiqué de la compagnie maritime nationale.

Algérie Ferries et Nourris El Bahr lèvent l’interdiction de transport des véhicules neufs et de moins de trois ans

« Nous informons nos chers passagers que les mesures précédemment imposées sur les voitures neuves ou de moins de trois ans, dans le cadre de l’importation, ont été levées aux ports d’Alger et d’Oran, et ce, à compter du 1er septembre 2025 » écrit Algérie Ferries dans son communiqué avant d’ajouter « Par conséquent, les réservations, pour ce type de véhicules, sont désormais ouvertes pour les deux destinations mentionnées« .

Cette annonce a été bien accueillie, en particulier par les membres de la diaspora et les importateurs individuels. Les voyageurs peuvent de nouveau réserver des traversées avec leurs véhicules, et les agences maritimes ont de nouveau rouvert les créneaux.

Puisque la période de retour de la diaspora dans les ports français et espagnols est toujours en cours, les compagnies maritimes encouragent les voyageurs à réserver rapidement leurs places et à se renseigner auprès de leurs agences sur les modalités à suivre. Cela permet d’assurer un transport fluide pour les véhicules neufs ou de moins de trois ans.

Les réservations sur les traversées entre l’Algérie et la France ouvertes jusqu’en 2026

Algérie Ferries et Corsica Linea annoncent l’extension de leurs périodes de réservation pour les traversées maritimes entre l’Algérie et l’Europe. Les voyageurs peuvent désormais planifier leurs déplacements jusqu’au début 2026, offrant une flexibilité accrue pour l’organisation des voyages hors saison.

Algérie Ferries propose des liaisons depuis plusieurs ports algériens (Alger, Oran, Béjaïa, Skikda, Annaba) vers la France (Marseille, Sète) et l’Espagne (Alicante). La compagnie met l’accent sur des tarifs avantageux pour les réservations anticipées, permettant aux voyageurs d’éviter les périodes de forte affluence.

De son côté, Corsica Linea ouvre ses réservations jusqu’au 31 décembre 2025, desservant les lignes Marseille-Alger et Sète-Béjaïa. La compagnie propose des services améliorés, incluant des formules repas prépayées à tarif préférentiel et des équipements modernes à bord.

Cette initiative des deux compagnies représente une opportunité particulière pour la diaspora et les touristes, leur permettant de profiter de meilleures conditions tarifaires en basse saison et d’une expérience de voyage plus sereine.

