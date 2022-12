Après des années de stagnation et de scandale, le mois d’octobre dernier a signé la reprise de l’activité dans le secteur de l’automobile. En effet, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait donné, il y’a quelques semaines, le feu-vert aux particuliers de pouvoir importer des voitures de moins de 3 ans. Les bonnes nouvelles n’ont cessé de s’enchainer dans le secteur de l’automobile. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, annonçait via un communiqué de son ministère que l’Algérie a procédé à la signature d’une convention-cadre, avec le groupe italien « FIAT », et ce pour l’installation d’une usine automobile à Tafraoui dans la wilaya d’Oran.

Pour éviter de reproduire l’échec de la première tentative initiée par l’Algérie durant les années précédentes de mettre en place une véritable industrie automobile, le gouvernement actuel a mis en place des conditions strictes dans le cahier des charges pour les deux activités, importation et montage de véhicule.

Zeghdar écarte l’éventualité de l’intervention d’ « intermédiaires » dans les secteur automobile

Intervenant hier, le lundi 12 décembre 2022, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), la chambre basse du Parlement, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar l’Algérie « ne veut pas d’intermédiaires », et que le gouvernement veut traiter directement avec les maisons-mères des marques automobiles.

Ce dernier a aussi expliqué que « pour traiter le problème de la pénurie des véhicules qui dure depuis près de trois ans à cause de l’arrêt de l’activité de montage, il a été décidé d’autoriser l’importation des voitures neuves à travers un décret exécutif. » En ajoutant « Aujourd’hui, nous constatons une activité et des demandes au niveau de la plateforme numérique, mais on ne veut pas d’intermédiaires. Nous discutons directement avec les sociétés-mères, ce sont elles qui vont déléguer pour que ce que vous avons vécu par le passé ne se répète pas ».

Vers une baisse des prix des véhicules en Algérie ?

La semaine passée, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, avait confirmé que les prix des voitures vont baisser sur le marché algérien avec le démarrage du montage et de l’importation de véhicules. Ce qui conduira à une offre abondante, notamment par une maîtrise des coûts et des marges bénéficiaires.

Il avait déclaré dans un entretien exclusif accordé à l’Algérie Presse Service (APS), qu’en ce qui concerne les véhicules qui entreront sur le marché, nous nous attendons à une baisse des prix.

De plus, Zeghdar avait évoqué les raisons de cette baisse en affirmant que « plusieurs facteurs, dont l’augmentation significative des prix des véhicules au cours des dernières années. » Mais aussi le manque d’offre sur le marché, qui a entraîné un manque d’offre par rapport à la demande, en plus de la spéculation. En affirmant aussi que le retour de l’approvisionnement sur le marché grâce à l’importation et à la fabrication locale, les prix allaient certainement baisser.