Véhicules neufs : de nouveaux crédits à la consommation proposés

Les crédits à la consommation concernant l’achat des véhicules neufs refont surface après une longue absence qui est due notamment à la suspension de l’importation. Malgré la crise économique que l’Algérie traverse encore, le citoyen Algérien a du mal à se passer d’un véhicule, et ce, pour plusieurs raisons plus fondées les unes que les autres.

C’est le président de l’association professionnelle des banques et établissements financiers, M.Lazhar Latrach, qui a confié aujourd’hui, lors d’une emission de la chaine télévisée Al Chourouk TV, que de nouveaux crédits à la consommation seront proposés aux Algériens afin qu’ils puissent acheter un véhicule neuf. Le financement ira jusqu’à 85 %, précise M.Latrach.

En outre, l’intervenant a tenu à ajouter que les banques publiques financent plus de 86 % de l’économie nationale, et que plus de 10 000 dossier concernant les credits ont été étudiés durant l’années 2020. Toujours selon le président de l’association professionnelle des banques et etablissements financiers, plus de 9 000 milliards de dinars ont été accordés aux investisseurs sous forme de credits.

L’octroi des licences d’importation reporté

les opérateurs du secteur automobile attendaient le 24 juin dernier avec impatience, mais ils se sont heurtés à l’annonce de l’ajournement du début de la remise des premières licences d’entrée des véhicules, rapportent nos confrères du quotidien El Watan.

En effet, le comité instauré le mois dernier, et qui devait statuer jeudi passé sur plusieurs demandes, a finalement décidé reporter la date fixée initialement pour l’octroi des licences d’importation de véhicules. Ce report intervient alors que le ministère de l’Industrie avait rendu public sur les réseaux sociaux un communiqué affirmant que les licences allaient être délivrés “dans les heures qui viennent”.

« La décision de ne pas délibérer est conforme à l’article 2 modifié, paru sur le journal officiel n°40, du 31 mai 2021, en page 22, qui stipule qu’en cas d’absence d’un de ses membres, le comité technique ne peut se prononcer et devra se réunir de nouveau, quatre jours plus tard », a expliqué Mourad Saadi, directeur du site automobile « Carvision » au quotidien El Watan.