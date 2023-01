Véhicules moins de 3 ans importés : quel est le délai de revente ?

Le dossier d’importation des voitures de moins de 3 ans connaît de nouvelles mesures ! Selon un agent accrédité auprès des douanes, à savoir Mohamed About, la loi relative à l’importation des voitures par les particuliers est en cours de préparation. En effet, la même personne a donné plus de détails à cet égard.

À en croire ses propos, toute personne ayant importé un véhicule de moins de trois ans ne pourra pas le revendre avant l’échéance de 3 ans, à compter de la date d’acquisition. Par le biais d’une déclaration accordée au quotidien Ennahar, le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a affirmé, de sa part, que les prix des voitures vont baisser en ouvrant la porte aux particuliers pour importer ce type de véhicules.

Dans ce sillage, il a fait savoir que le marché sera soumis à la loi de l’offre et la demande. Chose qui permettra la reprise du contrôle sur les prix des engins à quatre roues.

Production des huiles essentielles en Algérie : Ahmed Zeghdar s’exprime

Au sujet de la production des huiles essentielles en Algérie Ahmed Zeghdar a donné plus de détails. Le premier responsable du secteur de l’industrie a fait état d’une mesure gouvernementale qui sera prise dans les jours à venir. Celle-ci vise à régulariser la situation des opérateurs activant dans ce domaine. Ainsi que la mise en place des règles réglementant cette activité, indique le haut fonctionnaire.

Rappelons par ailleurs que, les députés ont voté pour la modification de certains articles. Cela dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Parmi ces articles, on citera, l’article 07, 09, 14, 20 et 49. Sachant que les deux articles 57 et 62 ont été annulés.

On notera dans ce sillage que les députés ont refusé la réforme qui permet aux ressortissants algériens d’importer les voitures de moins de 3 ans. En effet, les membres de l’Assemblée populaire nationale estiment que cette décision ne sert pas l’intérêt du pays. Il en est de même pour la décision liée à l’importation des voitures diesel ou hybride diesel, eu égard de leurs inconvénients sur l’environnement.