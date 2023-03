Véhicules importés – fabriqués en Algérie : 80.000 unités disponibles en 2023

Les compagnies d’assurance s’attendent à ce que le marché automobile algérien réceptionne au cours de l’année 2023 l’équivalent de 80 000 véhicules entre importés, fabriqués localement et utilisés moins de 3 ans, ce qui relancera le chiffre d’affaires du secteur de l’assurance de 15 %, car ces entreprises de ce secteur ont perdu entre plus de 450 milliards entre 2019 et 2022.

Dans ce contexte, Hassan Khelifati, vice-président de l’Association nationale des compagnies d’assurance et de réassurance, a déclaré que la décision d’ouvrir l’importation de voitures, neuves ou d’occasion, et même la fabrication de véhicules localement contribueront à relancer la situation financière des compagnies d’assurances qui ont fait face à des difficultés majeures au cours des dernières années, qui les ont fait « mourir financièrement », du fait de l’absence de les nouveaux contrats d’assurance et la baisse des tarifs d’assurance, en contraste avec le taux élevé d’accidents de la circulation.

Vers une augmentation de 15% du chiffre d’affaires de l’assurance automobile

Khelifati, propriétaire de la compagnie « Alliance Assurance », confirme que si les procédures de contrôle du marché de l’assurance récemment approuvées par les autorités financières sont respectées, et qui prévoient de limiter les rabais et de respecter les conditions d’une concurrence loyale, le chiffre d’affaires de l’assurance automobile augmentera jusqu’à 15%. L’assurance propose plusieurs produits pour satisfaire les clients des voitures importées et d’occasion de moins de trois ans, ainsi que des voitures fabriquées localement, qui, selon le ministre de l’Industrie, seront disponibles très bientôt.

Il est à rappeler que c’est pour répondre au vieillissement du parc automobile en Algérie, qu’a été décidée l’importation de voitures de moins de trois ans, en plus agréments de constructeurs et de concessionnaires.

Le parc voitures en Algérie connaît un vieillissement accéléré avec une structure d’âge, les moins de 5 ans représentant 19,32%, entre 5 et 9 ans 22,08%, les 10 / 14 ans, 17,22%, les 15/19 ans 22,08% et les 20 ans et plus 19,31%, donc le parc de voitures en Algérie entre 5 et 9 ans et 20 ans et plus représente 80,69% et entre 10 et 14 ans et 20 ans et plus, donc des voitures qui doivent être réformées 58,61%. Entre 2021/2023, ce taux a certainement augmenté.