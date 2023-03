Véhicules importés Algérie : Vers l’octroi d’agréments définitifs à de nouvelles marques

L’ouverture de l’Algérie à de nouveaux acteurs de l’automobile devrait offrir aux consommateurs une plus grande variété de choix et des prix plus compétitifs, sachant que plusieurs autorisations d’importation vont éventuellement être octroyées à des marques européennes mais aussi chinoises.

Selon un rapport publié sur le site spécialisé Sayarat Live, le ministère de l’Industrie devrait accorder l’autorisation d’importation de véhicules neufs à quatre nouveaux opérateurs en Algérie. Cette décision devrait ouvrir la voie à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché algérien de l’automobile, qui est actuellement dominé par quelques grandes marques.

La même source a également indiqué que les deux marques françaises appartenant au groupe Stellantis, Citroën et Peugeot, obtiendraient bientôt l’autorisation définitive d’importation. Sayarat Live a souligné que la présence des logos de Citroën et Peugeot dans tous les showrooms Fiat en Algérie renforce cette hypothèse. Étant donné que ces marques appartiennent au même groupe, Stellantis devrait faire entrer les véhicules des deux marques sur le marché algérien après l’obtention des licences d’importation.

En plus des marques françaises, deux marques chinoises, Geely et Chery, ont également annoncé sur leurs pages Facebook qu’elles obtiendraient bientôt des agréments pour l’importation de leurs véhicules en Algérie.

Véhicules JAC : la date d’importation dévoilée

Le concessionnaire « Emin Auto », représentant officiel de la marque JAC en Algérie, a reçu l’agrément définitif pour importer et distribuer des véhicules de cette marque dans le pays. Le directeur général d’Emin Auto, M. Nihat Sahsuvaroglu, a révélé que les premiers véhicules JAC devraient arriver en mai prochain, avec un objectif ambitieux de 20 000 véhicules importés en Algérie en 2023.

Ce chiffre comprend 15 000 véhicules utilitaires et 5 000 véhicules touristiques. Emin Auto prévoit également d’étendre le réseau de distribution de la marque JAC dans le pays, avec 12 agents accrédités qui couvriront 38 wilayas. Les véhicules touristiques proposés par Emin Auto incluent 5 modèles différents équipés de moteurs à essence de 1,5 et 1,6 litres, offrant une puissance allant de 110 à 180 chevaux, ainsi qu’une boîte de vitesses automatique. En tout, 33 modèles de véhicules seront proposés par Emin Auto.

.