Véhicules hybrides : Chery dévoile ses nouveautés

Aujourd’hui, le secteur de l’automobile traverse une période de transition importante, d’un autre côté, l’industrie chinoise se trouve à un stade important de changement, mais aussi de mise à niveau.

Cependant, la technologie hybride, l’une des technologies clés pour l’économie d’énergie et la réduction des émissions polluantes à l’avenir, attire de plus en plus d’attention dans l’industrie.

Récemment, la nouvelle technologie hybride de Chery a été officiellement annoncée, marquant l’entrée officielle de Chery dans le domaine du hybride.

En effet, le nouveau système hybride de Chery est basé sur DHT, la configuration hybride à fonctions complètes la plus performante au monde. La plus grande différence entre le nouveau système hybride de Chery et la technologie utilisée par les autres constructeurs, c’est le moteur

Le nouveau système hybride de Chery a réalisé pour la première fois de toute l’industrie chinoise l’entraînement à 3 moteurs, marquant ainsi le saut de la technologie hybride chinoise du stade 1.0 au 2.0.

Le premier système chinois avec 3 moteurs, 3 vitesses, 9 modes de fonction et 11 modes de vitesses

Le principal avantage technique de la nouvelle configuration hybride de Chery est qu’elle est devenue la première en Chine à disposer de « 3 moteurs, 3 vitesses, 9 modes de fonction et 11 modes de vitesses ».

Le terme « 3 moteurs » fait référence à la combinaison intelligente d’un moteur à combustion interne et de moteurs à double entraînement dans cette configuration hybride. Parmi eux, le « moteur 1 » désigne un moteur 1.5T spécifique hybride, qui peut générer 115kW de puissance et un couple maximum de 230N.m.

Outre ce 1.5T, les moteurs spécifiques hybrides Chery comprennent également 1.5TGDI et 2.0TGDI, qui, avec une efficacité plus élevée et de meilleures performances dynamiques, conviennent aux véhicules ayant des besoins en puissance plus élevés. Les autres « 2 moteurs » sont deux moteurs de 55kW /160N.m et 70kW /155N.m, qui sont intégrés dans le boitier DHT.

L’efficacité de transmission maximum du système dépasse 97,6%, ce qui est le leader mondial. La technologie originale de refroidissement d’huile par injection à point fixe FIO de Chery adopte la technologie de refroidissement d’huile combinant l’injection uniforme multipoint et le rejet d’huile du rotor lorsque le moteur tourne.

Cette technologie permet de contrôler efficacement l’échauffement des moteurs et de prolonger leur durée de vie. Après plus de 30 000 heures d’accumulation de vérification au banc et plus de 5 millions de km d’accumulation de vérification de véhicule, les moteurs peuvent atteindre une durée de vie 1,5 fois supérieure à celle en moyenne de l’industrie.

Le terme « 3 vitesses » signifie que la nouvelle configuration hybride de Chery a trois vitesses physiques, nombre de vitesses le plus élevé dans la technologie hybride existante. Plus de vitesses permettent au système de s’adapter à plus de conditions de travail et d’avoir une plus grande efficacité, équilibrant ainsi de manière optimale la puissance et la consommation de carburant.

Le terme « 9 modes de fonctionnement » signifie que le nouveau système hybride de Chery dispose de 9 modes de fonctionnement, y compris fonctionnement avec une batterie électrique à moteur unique, fonctionnement avec une batterie électrique pure à deux moteurs, fonctionnement avec un moteur à entraînement direct, fonctionnement avec un entraînement parallèle, mode de chargement en stationnement, mode de chargement en conduite, etc.

Les neuf modes de fonctionnement peuvent être commutés automatiquement pour s’adapter aux différentes conditions de route, couvrant toutes les scènes de véhicule.

Les « 11 modes de vitesses » sont 11 combinaisons de vitesses sélectionnées après une analyse complète des dizaines de milliers de données mesurées par les ingénieurs de Chery, qui peuvent couvrir toutes les scènes de véhicule, y compris le démarrage, la conduite en moyenne et basse vitesse, la conduite sur l’autoroute surélevée, les dépassements, le feu rouge, la congestion, la conduite sur l’autoroute, la conduite d’une longue distance, la conduite sur une route de montagne, le changement de direction à grande vitesse, la conduite sur glace et neige/boue/gravier.

Les 11 modes de vitesse permettent non seulement de s’adapter à toutes les scènes de conduite que les utilisateurs peuvent rencontrer, y compris les déplacements urbains, les trajets de longue distance et les conditions routières extrêmes, mais aussi d’atteindre l’équilibre parfait entre la puissance et la consommation d’énergie.

Focus sur 4 valeurs fondamentales basées sur les besoins des utilisateurs

La compétitivité de base du nouveau système hybride de Chery peut être résumée comme « une forte puissance, une super douceur, une longue autonomie et un rendement énergétique extrêmement élevé ». Face aux défauts que les véhicules hybrides ne peuvent pas tenir compte à la fois de la puissance et de l’économie de carburant, la nouvelle technologie hybride de Chery s’est améliorée.

À l’avenir, les véhicules à deux moteurs équipés de ce système atteindront la puissance totale de 240 kW, le couple maximal aux roues supérieur à 4 000 Nm et le temps d’accélération à 100 km/heure sera inférieur à 7 s ; et les véhicules à quatre moteurs atteindront la puissance totale de 338 kW, le couple maximal aux roues de plus de 6 300 Nm et le temps d’accélération à 100 km/heure sera de 4 s.

De plus, grâce à la technologie d’entraînement à double arbre TSD, il n’y a pas d’interruption de puissance ni de perte de puissance lors du changement de vitesse, et le confort de conduite est aussi « super doux » que celui des véhicules électriques à batterie.

En ce qui concerne la « longue autonomie » et « l’efficacité énergétique extrêmement élevée » des véhicules hybrides, la nouvelle technologie hybride de Chery a naturellement d’excellentes performances. En plus d’être plus fiable et stable, l’efficacité moyenne de l’entraînement électrique dans les conditions de travail NEDC a dépassé 90 %, ce qui est en tête dans l’industrie.

De plus, le moteur hybride 1.5T économe en carburant, la distribution automatique du couple à deux moteurs et le système de contrôle hybride intelligent permettent au nouveau système hybride de Chery d’atteindre l’efficacité de transmission de 97,6%, la consommation de carburant globale de 1L/100km et la consommation de carburant d’alimentation de 4,8 L/100 km, pour que les utilisateurs bénéficient à la fois des économies du pétrole et de l’électricité. Les véhicules seront avec des prix abordables et économes en énergie.

Le lancement du nouveau système hybride de Chery va permettre à la technologie chinoise de se hisser haut dans le classement. À l’avenir, les PHEV et HEV basés sur la nouvelle technologie hybride seront pleinement appliqués à tous les modèles Chery.