Véhicules GPL : Jusqu’à 20 000 DA d’amendes et peines de prison en cas de non-conformité

La Gendarmerie nationale a adressé aux conducteurs de véhicules fonctionnant au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) des conseils pour éviter les infractions.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle « Tariki« , la Gendarmerie a rappelé que certaines infractions, sanctionnées par l’article 459 du Code pénal modifié et complété, sont passibles d’une amende allant de 10.000 à 20.000 DA, et peuvent également être punies d’une peine d’emprisonnement de trois (3) jours au plus. Les principales infractions concernent :

L’absence de signalisation : Tout véhicule équipé pour utiliser le GPL comme carburant doit être muni d’une plaque métallique, délivrée et fixée par l’installateur, à l’arrière du véhicule. Cette plaque doit être visible et porter la mention « G.P.L gaz ».

: Tout véhicule équipé pour utiliser le GPL comme carburant doit être muni d’une plaque métallique, délivrée et fixée par l’installateur, à l’arrière du véhicule. Cette plaque doit être visible et porter la mention « G.P.L gaz ». La non-conformité de la plaque « G.P.L » : La plaque doit respecter les modèles définis par l’arrêté ministériel conjoint daté d’août 1983. Elle doit notamment : Être en métal (les autocollants ne sont pas autorisés). Avoir une forme rectangulaire de 60×80 mm avec des coins arrondis. Porter l’inscription « غاز G.P.L » en noir sur un fond vert.



La Gendarmerie nationale insiste sur l’importance de respecter ces dispositions pour éviter les sanctions prévues par la loi. Les conducteurs sont invités à vérifier la conformité de leur véhicule afin d’éviter tout désagrément.

Le parc automobile algérien franchit le cap du million de véhicules roulant au GPL

Le parc automobile algérien a franchi une étape historique en atteignant le million de véhicules roulant au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) à la fin de l’année 2023, selon un rapport du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE).

Cette croissance fulgurante de l’utilisation du GPL/c en Algérie s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation des prix de l’essence et du gasoil, ainsi que les subventions accordées pour l’installation de kits GPL/c.

Le rapport du CEREFE souligne que le prix du GPL/c en Algérie est le moins cher au monde, ce qui a entraîné une augmentation de la demande depuis 2016. Cette hausse de la demande a permis de réduire la consommation d’essence, ce qui a généré des économies substantielles pour le pays.

Le CEREFE met en avant le potentiel important de l’Algérie en matière de production de GPL/c et de GNC (Gaz naturel comprimé) et considère que le développement de ces deux carburants représente une solution idéale pour la transition énergétique dans le secteur des transports.