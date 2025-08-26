Véhicules FIAT revendus à prix record : un professeur universitaire jugé pour spéculation à Alger

Le Conseil judiciaire d’Alger s’apprête à rouvrir, ce mercredi 27 août, un dossier sensible lié à la spéculation illégale sur des véhicules neufs de la marque italienne Fiat. Au centre de l’affaire, la commercialisation frauduleuse de voitures Doblo Panorama proposées à un prix exorbitant de 505 millions de centimes sur le site de petites annonces “Ouedkniss”.

L’affaire avait éclaté en mai dernier, lorsqu’une équipe de la Gendarmerie nationale, relevant de la brigade de Bir Mourad Raïs, avait repéré une annonce suspecte sur Internet. L’enquête, menée par la cellule spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, a permis de confirmer qu’il s’agissait bien d’une tentative de spéculation sur des véhicules fraîchement sortis d’usine et destinés au marché national.

Voitures Fiat revendues à prix exorbitant : quatre accusés devant la justice à Alger

Rapidement, sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, une investigation approfondie a été ouverte. Grâce à des moyens techniques de traçage, les enquêteurs sont parvenus à identifier les auteurs présumés et à mettre fin à leurs agissements. Quatre personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le propriétaire d’une agence Fiat agréée dans la wilaya de Bouira. Le véhicule mis en vente a également été saisi lors de l’opération.

Les prévenus sont des profils très différents. Parmi eux, S.S., âgé de 32 ans, ainsi que N.I., professeur universitaire, directeur d’un institut de formation professionnelle à Zéralda et spécialiste en intelligence artificielle. On retrouve également D.Ch., 43 ans, et enfin S.O, 64 ans, gérant de l’agence de distribution automobile Grandi Auto, concessionnaire officiel de Fiat à Bouira. Tous comparaîtront pour répondre à l’accusation de spéculation illégale.

10 ans de prison ferme requis dans l’affaire des Fiat Doblo revendues sur Ouedkniss

Un premier procès avait déjà eu lieu le 21 mai dernier devant le tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs. Le verdict avait été lourd : 10 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA contre deux des accusés. Le tribunal avait aussi condamné les mis en cause à verser 100 DA symboliques à l’association de protection des consommateurs APOCE, tout en rejetant la constitution de partie civile de la Trésorerie publique.

Le parquet, lors de ce procès, avait requis des peines sévères : 10 ans d’emprisonnement et une amende de 2 millions de dinars pour l’ensemble des prévenus.

L’audience prévue ce mercredi devant la première chambre pénale du Conseil judiciaire d’Alger devra donc trancher définitivement dans cette affaire. Elle sera suivie de près, car elle concerne directement la régulation du marché automobile national et la lutte contre les pratiques spéculatives, dans un contexte où la demande pour les véhicules neufs reste très forte en Algérie.