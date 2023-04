Véhicules Fiat importés en Algérie : un nouveau modèle débarque

Selon un quotidien arabophone, ce dimanche 9 avril 2023 durant la soirée, un deuxième lot de voitures de la marque italienne Fiat est arrivé au port de Mostaganem, en provenance d’Italie.

D’après la même source, le port de Mostaganem a reçu 413 voitures Fiat Tipo, et il s’agit du deuxième lot en provenance d’Italie.

Le directeur de l’investissement et du commerce du port de Mostaganem, Rachid Haouicha, a expliqué qu’il s’agit du deuxième lot, composé de 413 voitures Fiat Tipo, qui avait été précédé il y’a quelques semaines d’un premier lot de 123 voitures de type Fiat 500. Rachid Haouicha a ajouté que le port attend l’arrivée d’autres lots de voitures Fiat italiennes.

Il est à noter que cette même source, précis que c’est vers 21 heures, hier soir que le navire italien « Sardinia Fiera » a accosté dans le port de Mostaganem, avec à son bord 413 voitures « Fiat Tipo« , en provenance d’Italie.

A LIRE AUSSI : Prix des voitures neuves importées en Algérie : la douane révèle les tarifs de référence

Quels sont les prix des véhicules Fiat importés en Algérie ?

Le dimanche 19 mars dernier le groupe Stellantis El Djazair, avait annoncé le lancement officiel de la marque Fiat en Algérie, avec une cérémonie, ou Stellantis avait annoncé les modèles et les prix de commercialisation des véhicules Fiat en Algérie.

D’abord, Samir Cherfan, patron de Stellantis au Moyen-Orient et en Afrique a révélé que les modèles Fiat 500, Fiat 500 x, Fiat Tipo, pour les touristiques et les Fiat Doblo, Fiat Scudo et Fiat Ducato pour les utilitaires importés et seront disponibles à partir d’aujourd’hui le dimanche 19 mars 2023 en Algérie.

De plus les prix des modèles qui ont commencé à être commercialisés, à la suite de cette cérémonie. En effet, d’après la même source, les prix des modèles Fiat varieront entre 260 millions de centimes pour le modèle le moins cher jusqu’à 500 millions pour le modèle le plus cher.

A LIRE AUSSI : Véhicules Fiat en Algérie : les prix des modèles disponibles dévoilés

Pour les 4 modèles touristiques les prix sont comme suit :