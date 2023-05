Véhicules Fiat importés en Algérie revendus sur le net à des prix chocs

Depuis peu, les voitures Fiat sont importées et ont donc fait leur entrée sur le marché algérien. Or, une tendance alarmante s’est rapidement dessinée : les particuliers achètent les véhicules pour les revendre sur internet, en réalisant des marges exorbitantes. Cette situation a suscité une vive inquiétude parmi les consommateurs et les organisations de défense des droits des consommateurs.

Pour s’en rendre compte, il suffit alors de comparer les prix initiaux aux prix affichés sur les plateformes de vente en ligne. Les Fiat 500 Dolce VITA, initialement vendues à 2 665 000 dinars algériens, se négocient désormais à 350 millions de dinars.

Quant aux Fiat Tipo, leur prix est passé de 2 995 000 à 435 millions de dinars. Les marges réalisées par ces revendeurs indépendants sont donc colossales.

Explosion des prix des voitures Fiat : Himayatek réagit

Face à cette situation, « Himayatek », qui est l’organisation algérienne pour la défense du consommateur, a réagi. Dans une publication sur leur page Facebook, ils ont dénoncé cette pratique en disant : « Certains prix des voitures sur le marché directement après leur réception ». Des captures d’écran accompagnant cette publication mettent en lumière l’ampleur de la situation.

Cette flambée des prix pose question. D’une part, elle révèle une opportunité d’affaires pour des individus peu scrupuleux. D’autre part, elle met en évidence une inadéquation entre l’offre et la demande qui favorise une spéculation effrénée.

En tout état de cause, cette situation est préjudiciable pour les consommateurs algériens, qui se voient contraints de payer un prix bien supérieur à la valeur réelle de ces véhicules.

Fiat : un nouveau lot de véhicule arrive en Algérie

Ce mercredi 10 mai 2023, un nouvel arrivage de voitures de la marque italienne Fiat est arrivé en Algérie. Cette nouvelle cargaison de plusieurs centaines de véhicules a été débarquée au port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel. Après l’engouement de la population à l’annonce de l’entrée de la marque sur le marché algérien, les autorités ont mis en place des mesures pour accélérer le processus d’importation, ce qui a permis l’arrivée de ce nouveau lot.

Les intéréssés seront ravis de découvrir les différents modèles de voitures qui composent cette cargaison. La Fiat 500, la Tipo ou encore la 500X sont présentes en nombre et de couleurs différentes, offrant ainsi un large choix aux futurs acheteurs. Il convient de souligner que ce nouvel arrivage fait suite au premier lot livré à Mostaganem et devrait permettre à la marque de renforcer sa présence sur le marché national.