Véhicules Fiat en Algérie : les prix des modèles disponibles dévoilés

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a procédé le lundi 6 mars dernier, à la remise des agréments définitifs à trois premières qui obtiennent pour l’importation de voitures en Algérie. Il s’agit de : la marque italienne « FIAT », la marque chinoise « JAC », et la marque allemande « OPEL ».

Très vite après l’obtention de cet agrément, Stellantis El Djazair a annoncé le lancement de Fiat en Algérie, avec une cérémonie organisée aujourd’hui, le dimanche 19 mars. Lors de laquelle Stellantis a annoncé les modèles et les prix de commercialisation des véhicules Fiat en Algérie.

D’abord, Samir Cherfan, patron de Stellantis au Moyen-Orient et en Afrique a révélé que les modèles Fiat 500, Fiat 500 x, Fiat Tipo, pour les touristiques et les Fiat Doblo, Fiat Scudo et Fiat Ducato pour les utilitaires importés et seront disponibles à partir d’aujourd’hui le dimanche 19 mars 2023 en Algérie.

De plus les modèles qui seront commercialisés, les prix ont été révélés. En effet, d’après la même source, les prix des modèles Fiat varieront entre 260 millions de centimes pour le modèle le moins cher jusqu’à 500 millions pour le modèle le plus cher.

A LIRE AUSSI : Véhicules Fiat importés en Algérie : voici les modèles disponibles dès aujourd’hui

Voici les prix des véhicules Fiat importés disponibles en Algérie dès aujourd’hui