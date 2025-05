Véhicules familiaux de plus de 7 places autorisés cet été pour la diaspora algérienne

Une bonne nouvelle attend les familles nombreuses de la diaspora algérienne qui comptent voyager vers le pays cet été. Le député de la communauté algérienne à l’étranger, Abdelouahab Yagoubi, a annoncé officiellement l’autorisation exceptionnelle d’embarquer des véhicules dépassant les 7 places à bord des ferries à destination de l’Algérie, et ce, dès l’été 2025.

Cette décision, qui intervient à la suite d’un plaidoyer mené par le député, concerne exclusivement les familles nombreuses résidant à l’étranger. Elle permettra le transport de véhicules à grande capacité — non destinés à l’export — sur les lignes maritimes de passagers, et ce, malgré leur interdiction temporaire annoncée précédemment pour la période estivale.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Abdelouahab Yagoubi a précisé qu’une correspondance urgente a été adressée aux compagnies de transport maritime concernées, notamment ENTMV, Corsica Linea, GNV, Balearia, entre autres, afin d’assurer l’application immédiate de cette mesure.

Rappel : une interdiction en vigueur depuis avril

Cette décision marque une exception à l’interdiction prononcée le 25 avril dernier par l’Entreprise nationale de transport maritime (ENTMV), qui avait alors annoncé l’interdiction d’entrée, à partir du 15 juin jusqu’au 15 septembre 2025, des voitures neuves ou de moins de trois ans ainsi que des véhicules utilitaires et ceux de plus de 7 places dans les ports d’Alger et d’Oran. L’objectif affiché était d’optimiser les flux et de garantir de meilleures conditions d’accueil pour les familles durant la période estivale.

Toutefois, des alternatives avaient été proposées, avec la possibilité d’utiliser les ports de Béjaïa, Skikda et Annaba pour le débarquement de ces types de véhicules. Mais cette solution restait contraignante pour de nombreuses familles éloignées de ces villes.

En prenant en compte les doléances exprimées par la communauté algérienne établie à l’étranger, cette nouvelle mesure vise donc à réconcilier organisation portuaire et besoins familiaux, tout en préservant la fluidité des opérations portuaires durant une saison où la demande est particulièrement élevée.